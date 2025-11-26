一撃で試合を決めた。セガサミーフェニックスの竹内元太（最高位戦）が11月25日、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。終盤の親跳満でライバルたちを抜き去り、個人3連勝を飾った。

【映像】カンの恩恵受けまくり！竹内元太、ドラだらけの跳満ツモ

当試合は起家から竹内、渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）の並びで開局。東1局は瀬戸熊が2700点をアガった。あっさりと親を流されたものの、直近8戦5勝と絶好調の竹内は、東2局でリーチ・タンヤオ・赤の5200点（供託1000点）を奪取。僅差ながらもトップ目に立った。

その後は、東3局で堀が満貫・8000点（供託1000点）、テンパイ流局後の東4局1本場では日向が3900点（＋300点、供託1000点）、南1局1本場では瀬戸熊が3900点（供託1000点）を獲得。南2局では日向が親満貫・1万2000点を加点した。この時点で、竹内は持ち点1万9500点の4着目。反撃の糸口をつかみたい中、南2局1本場では3着目の堀からリーチ・タンヤオ・平和の3900点（＋300点）をアガった。

これで堀を抜くと、南3局2本場では一・四・七万の3面待ちでリーチ。役は赤牌1つのみだったが、ここで瀬戸熊がカンを2回したことで新ドラが2つめくられると、赤牌・ドラ2へと昇格した。数巡後、竹内は見事にツモ。裏ドラも2つ乗り、リーチ・ツモ・赤・ドラ2・裏ドラ2の跳満・1万2000点（＋600点）を成就させた。この一撃で、一気に3着目からトップ目に浮上。オーラスでは2着目を狙う日向が瀬戸熊から2600点をアガり、その瞬間、トップが確定した。

試合を決めた跳満について、竹内は「あの時は『カン』と言われた瞬間に、普通の待ちのリーチだったら自分の待ちがなくなることを気にしたりするんですけど、ノベタンだったので『いいぞ、いいぞ』と思いつつ、瀬戸熊さんが明らかに張っていそうだったので、当たりそうな牌だけは持ってくるなよってビクビクしながら祈っていました」とコメント。「点数申告をスッと言えた。見ている方も『竹内、あれをノータイムで点数申告を言えるなんてかっこいいなって思ってくれたと思うんですけど」と笑みをこぼした。

竹内のみならず、今はチーム全体が好調ムード。先週の20日には最下位を脱出した。「今月でプラスまで（持っていきたい）。もう少しだと思う。プラスに向けて頑張ります」。“無敵のタイタン”が、チームをさらなる上昇気流に乗せる。

【第1試合結果】

1着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）3万5700点／＋55.7

2着 渋谷ABEMAS・日向藍子（最高位戦）2万6800点／＋6.8

3着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）2万3900点／▲16.1

4着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）1万3600点／▲46.4

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

