»øJ¤ÎÀµÊá¼ê¤Î¿ÍÁª¤¬¡Ö°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡×¡¡ÂÇ·â¡¢¥ê¡¼¥É¤è¤ê¤â¡ÄÏÂÅÄ°ì¹À»á¤¬¸ì¤ë¡ÈÀäÂÐ¾ò·ï¡É
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤òÊ¬ÀÏ
¡¡Âè1²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢À¾Éð¤äÃæÆü¤Ç³èÌö¤·¤¿ÏÂÅÄ°ì¹À»á¤¬¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖFull-Count LAB¡¼Ãµµá¤Î¥«¥±¥é¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£2026Ç¯Âè6²óWBC¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Êá¼ê¤Î¿ÍÁª¤¬¡Ö°ìÈÖÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¡¢ÈÖÁÈ¤¬»öÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Í½ÁÛ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤È¤È¤â¤Ë»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï°ìÈÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤¬¤Ç¤ë¤Î¤«¡£Â¿Ê¬3¿Í¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡10·îÃæ½Ü¤ËÄù¤áÀÚ¤Ã¤¿¡¢ÈÖÁÈ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÍ½ÁÛ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡£Êá¼êÉôÌç¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î31.4¡ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¤¬ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¡£¼ã·î·òÌð¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬28.6¡ó¤È¶Ïº¹¤Ç¤Î2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ»á¤¬ºäËÜ¤Î¥ê¡¼¥ÉÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤º¤ÏÊ¢¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡ËÊ¿µ¤¤Ç¤Þ¤¿¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇÆþ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÂÇ¼Ô¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¯¥ê¡¼¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡È¥»¥ª¥ê¡¼¡É¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÂÇ¼Ô¤Ï¼¡¤ÏÊÑ²½µå¤È¤¤¤¦¿´Íý¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢ÏÂÅÄ»á¤Ï¡Ö¤½¤³¤ÇÎ¢¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¡£¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¹Ô¤±¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£²¼¼ê¤·¤¿¤é3µåÏ¢Â³¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÌÂ¤¦¡£ÇÛµåÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡È¤¨¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·ë¹½¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¿´Íý¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦µå¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¡È¥¯¥»¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊ¢¤Î¿ø¤ï¤êÊý¤Ã¤Æ¤Î¤Ï°ìÈÖ¤«¤Ê¤È¡£Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£Í¥¾¡·Ð¸³¤ÏÊá¼ê¤ÎÉ¾²Á¤ËÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÂÇ¤Æ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¢¸ª¤¬¶¯¤¤¡¢¥ê¡¼¥É¤¬¡Ä¡Ä¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍ¥¾¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Á¡¼¥àÎÏ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î½ÐÍè¼¡Âè¤ÇÍ¥¾¡¤Ïº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£ºÇ¶á¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤ÆºäËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ºäËÜ¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤äÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤ÉÃ»´ü·èÀï¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦É¾²Á¤òËÍ¤ÏÀäÂÐ¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã·î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏ¤Ï¸ª¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¸å¤«¤é¤¤¤Ã¤ÆÂ¤ÎÂ®¤¤Áª¼ê¤¬Íè¤¿»þ¤È¤«¤Ë¤â»É¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¾¡¢¤È¤«¡×¡£ÅðÎÝÁË»ßÍ×°÷¤Ç¤Îµ¯ÍÑ°Æ¤â·Ç¤²¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¸å¤Ë³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑ¡Êµð¿Í¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤«¤éÂåÂÇ¾¡¤Á±Û¤·3¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¡ÈÀð¤ÎÍ×¡É¤ËÀìÌç²È¤â¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë