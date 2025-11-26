タレントの江藤菜摘が２５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。夫のヒップホップユニット「Ｃｒｅｅｐｙ Ｎｕｔｓ」のＲ―指定との夫婦生活の一端を明かす一幕があった。

今回は「有名人の妻 大集合ＳＰ」。

ＭＣの明石家さんまに「初めましてですよね？ もともとは何をやってたの？」と聞かれると「もともとはグラビアアイドルとかレースクイーンとか」と答えた江藤。

夫とのなれそめを聞かれると「友達の紹介でたまたま。その時は私、あんまり彼のことを知らなくて。でも、すごい第一印象でビビビッと来たんですよ」とニッコリ。

さんまに「（料理は）おいしいって言ってくれる？」と聞かれると「言ってくれますね」と笑顔で即答。「でも、１回、私がお魚料理を用意したんですよ。だけど『今日は魚の気分じゃない』って言って、お肉をウーバーイーツで頼んで」と振り返ると「でも、その時、『この人が自分で食べたいものを選ぶんだったら、私、毎日作らなくていいじゃん、ラッキー』って思えて。ウチは結構、自由制です」と明かしていた。