カーショー「私たちのオーナー陣は素晴らしいよ」

ドジャース一筋18年のレジェンド左腕が、チームの魅力を改めて語っている。今季限りで現役を引退したクレイトン・カーショー氏がロブ・ロウのYouTubeチャンネル「Literally! with Rob Lowe」に出演。ロウ氏から「新しいクラブハウスはどうですか？ 施設も新しくなりましたよね？」と尋ねられるシーンがあった。

ドジャースは昨オフに1億ドル（約152億3000万円）を投じてクラブハウスを大規模改修。各所が広くなったほか、ロッカーのネームプレートは液晶表示に。バッティングケージも大谷が要望して増設された。

新たなクラブハウスで現役最後の1年を過ごしたカーショーは「ビューティフル。私たちのオーナー陣は素晴らしいよ。彼らは最高。彼らは、私たちのために本当に多くのことを尽くしてくれた」と笑顔で答えた。

カーショーは「最高の才能を持った選手を獲得するために、大金を費やしてくれているけれど（それだけでなく）ウェイトルームはアメージングだし、クラブハウスもグレートだ。今はちょっとしたゲームルームもあるし、食事も（豪華）。全てだよ。間違いなく最高峰（の施設）。なので、リラックスするには最高の場所だよ」と微笑んだ。（Full-Count編集部）