日本テレビの水卜麻美アナ（38歳）が、11月25日に放送された情報番組「Oha！4」（日本テレビ系）に出演。「ZIP！」ポーズは「あったかい心を、包み込むような感じでやってもらえれば、と思います」と語った。



昨日の放送で「Oha！4」出演アナウンサーが「ZIP！」ポーズをしたが、安村直樹アナは水卜麻美アナに「ZIP！」ポーズのコツを質問。



水卜アナは「由来を前聞いたら、ある超有名なスターの方が最初にやってくれたって聞いたんですけれど、私が人に説明する時は『なんとなくハートを描いてください』って言ってます」と回答。



水卜アナは「あったかい心を、包み込むような感じでやってもらえれば、と思います」と話し、「ただ、本当、諸説ありますよ？」といろいろな「ZIP！」ポーズがあると語った。