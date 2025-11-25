井端監督がコメントを発表「ファンの皆さんがワクワクするようなチーム作りに努めて参ります」

ドジャース・大谷翔平投手が25日、自身のインスタグラムで来年3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場を表明したことについて、侍ジャパン・井端弘和監督がNPBエンタープライズを通じてコメントを発表した。

井端監督は「大谷選手が日本代表のために、再び共に戦ってくれることを嬉しく思いますし、日本でまた大谷選手のプレーが見られることは、ファンの皆さんにとって非常に大きな楽しみが増えたと思います。WBC大会連覇に向けて、日本の野球ファンの皆さんがワクワクするようなチーム作りに努めて参ります。発表の日まで楽しみに待っていてください」とコメントした。

大谷はこの日、日本時間午前10時に「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と、WBC出場を表明していた。2023年の第5回大会では二刀流として出場。米国との決勝戦では最終9回に救援登板し、2死からマイク・トラウト外野手（エンゼルス）を空振り三振に仕留めて胴上げ投手となった。

今季はシーズン途中に投手復帰し、ワールドシリーズ第7戦まで戦った。来季は開幕から二刀流でプレーする見込みで、調整の難しさが懸念されるが、連覇を目指す野球日本代表「侍ジャパン」にとってこの上ない朗報となった。（Full-Count編集部）