¡Úº£½µ¤Ï¤³¤ì¤òÆÉ¤á¡ª SFÊÔ¡Û¹±À±´Ö±§ÃèÁ¥¤È·îÌÌÅÔ»Ô¡¢±§Ãè¤ò¤Þ¤¿¤°ËÅÎ¬¡Á¥í¥Ö¡¦¥Ï¡¼¥È¡õ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥»¥°¥é¡Ø°Å¹õ¶õ´Ö¡Ù
¡¡¿Í¸ý³ÈÂç¤ò¤Ä¤Å¤±¤ë¿ÍÎà¤Ï¡¢·î¡¢²ÐÀ±¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤ËÆþ¿¢ÃÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÌ¤Ç¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÀÍÛ·ÏÆâ¤ÎÀ¸Â¸²ÄÇ½¤ÊÎÎ°è¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²áÌ©¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¾èÁÈ°÷¤«¤é¤Ê¤ë¹±À±´ÖÃµººÁ¥¡Ò¥â¥¶¥¤¥¯¡Ó¤¬¡¢¿Í´Ö¤¬À¸Â¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÏÇÀ±¥¨¥¹¥Ñ¥é¡¼¤Ø¤È¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢±§Ãè¤Çº¤Æñ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡Ò¥â¥¶¥¤¥¯¡Ó¤È¡¢·îÌÌÅÔ»Ô¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¡Ê¤¤¤Þ¤ä¿ÍÎà¤ÎÁ´»º¶È¤ÎÃæ¿´µòÅÀ¡Ë¤È¤Ç¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¤à¡£
¡Ò¥â¥¶¥¤¥¯¡Ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ï¡¢½ÐÈ¯¤«¤é»Í¡¦°ì¸÷Ç¯¤ÎÃè°è¤ÇÆÍÁ³µ¯¤³¤Ã¤¿¡¢½ÅÎÏ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÄä»ß¤Ç¤¢¤ë¡£½ÐÎÏ¤¬´°Á´¤Ë¼º¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¹Ò¹Ô¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢À¸Ì¿°Ý»ý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Ç¥Ö¥ê¤ò¼×ÊÃ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¡¼¥ë¥É¤âµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÈó¾ï»öÂÖ¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê¤Î¤Ï¡¢°Û¾ï»þ¤ËºîÆ°¤¹¤ë¤Ï¤º¤Î·ÙÊó¤¬ÌÄ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤È·ÙÊó¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬Æ±»þ¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¢¶öÁ³¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢¥Û¥»¡¦¥«¥ê¥ì¥¹¤Ï¡¢¸¶°ø¤òÃµ¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡Ò¥â¥¶¥¤¥¯¡Ó¤ÎÈó¾ï»öÂÖ¤Ï¡¢Ä¶¸÷Â®ÄÌ¿®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÀÍÛ·Ï¤ØÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ¿®¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¤Ë¤¢¤ë¹ñºÝ¾ðÊóµ¡´Ø¡Ò¥Ð¥¶¡¼¥ë¡Ó¤Î»öÌ³°÷¥³¥ê¥ó¡¦¥Æ¥£¥â¥Ë¡¼¤À¡£Èà½÷¤Ï¤â¤È¤â¤È¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿ÄµÊó°÷¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËãÌô»ÈÍÑ¤¬È¯³Ð¤·¤Æ¡¢´×¿¦¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎËãÌô¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤À¤Ã¤¿¥Û¥»¡¦¥«¥ê¥ì¥¹¤«¤é²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ËãÌô»ö·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÍ§¾ð¤Ë¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥ê¥ì¥¹¤ÏÍÎÏ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊì¿Æ¤Î¼ê²ó¤·¤Ç¡¢·ÚÈù¤ÊÄ¨È³¤Ç¤¹¤ß¡¢¤È¤ó¤È¤óÇï»Ò¤Ë¡Ò¥â¥¶¥¤¥¯¡Ó¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸å¤í½â¤Î¤Ê¤¤¥Æ¥£¥â¥Ë¡¼¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÆ»¤òÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥«¥ê¥ì¥¹¤È¥Æ¥£¥â¥Ë¡¼¤Î¤³¤¸¤ì¤¿´Ø·¸¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥ÞÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÀÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢½øÈ×¤Ç¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ò¥â¥¶¥¤¥¯¡Ó¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿Ææ¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÄä»ß¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£ÉÔ²Ä²ò¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Æ¥£¥â¥Ë¡¼¤¬¡Ò¥â¥¶¥¤¥¯¡Ó¤«¤é¤Î¶ÛµÞÊó¹ð¤ò¼õ¿®¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¿·¤¿¤ÊÃå¿®¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÀè¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÌµ»ë¤µ¤ì¤¿¤·¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥Æ¥£¥â¥Ë¡¼¤¬¾å»Ê¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î·ï¤Ï½èÍýºÑ¤ß¤À¡×¤È¤Ë¤Ù¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡ÏÓÍø¤¤ÎÄµÊó°÷¤À¤Ã¤¿¥Æ¥£¥â¥Ë¡¼¤Ï¡¢¾å»Ê¤ÎÂÖÅÙ¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»¡¤·¡¢ÆÈ¼«¤ËÁÜºº¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¿¦Ì³¤òÂç¤¤¯°ïÃ¦¤·¤¿Èà½÷¤Î¹ÔÆ°¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤Þ¤¸¤¨¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¤Î°ÅÉô¤Ø¤ÈÆþ¤ê¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¡Ò¥â¥¶¥¤¥¯¡Ó¤Î¥¨¥ó¥¸¥óÄä»ß¤È¤¤¤¦¶ÛµÞ»öÂÖ¤ËÎ©¤Á¤à¤«¤¦¥«¥ê¥ì¥¹¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âµ»½ÑÅª¤Ê²ò·è¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤¥È¥é¥Ö¥ë¤äÍ½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ó£ÆÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ·Ï³°Ãµºº¤è¤ê¤â¿ôÃÊ³¬¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥ì¥Ù¥ë¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Êª¸ì¤Î³Ë¿´¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤æ¤¨¡¢¤½¤ì¤ò¤³¤³¤Ë½ñ¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£±§Ãè¥ì¥Ù¥ë¤ÎËÅÎ¬¤È¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¡¡ºî¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¥í¥Ö¡¦¥Ï¡¼¥È¤ÏËÜºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡×¤È¥¸¥ç¥ó¡¦¥ë¡¦¥«¥ì¤Î¥¹¥Ñ¥¤¾®Àâ¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ò¤á¤¶¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯¡×¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥í¥Ã¥È¤ä¾ìÌÌ±é½Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ÏÅ¬Åö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÆÌò¤Î¿ÍÊªÂ¤·Á¤Ï¤½¤³¤½¤³¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤«¤Ê¤é¤º¤·¤âàìáÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Êµ¤¤Ë¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Á¡¼¥×´¶¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸ª¤Î¶Å¤é¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
