¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ÖÊ¡ÂÞ¡×¤òÈ¯ÇäÁ°¤Ë³«Éõ¡ª ¡¡º£Ç¯¤Ï¡ÖFrancfranc¡×¥³¥é¥Ü¤Ç±þÊç»¦Åþ¤ÎÍ½´¶¡Ò¼ÂÊª¥ì¥Ý¡Ó
¡¡¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖFrancfranc¡×¤¬½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ê¡ÂÞ¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ 2026¡×¤¬ÃêÁªÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤ËÆÃÊÌ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë³«Éõ¡ª¡¡¡ÖFrancfranc¡×¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤È¡¢¥°¥ê¥Þ¥¹¤é¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢³«¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡Ö±þÊç»¦Åþ¤·¤½¤¦¡×¤È»×¤ï¤»¤ëÃæ¿È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥«¥é¡¼¤Ï±þÊç»¦Åþ¤ÎÍ½´¶¡ª¡¡¡ÖFrancfranc¡×¥³¥é¥ÜÊ¡ÂÞÃæ¿È°ìÍ÷
¢£Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¡ª
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ 2026¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à3ÅÀ¤È¡¢Å¹Æ¬ÈÎÇä²Á³ÊºÇÂç¹ç·×3910±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊÌµÎÁ·ô¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿Ê¡ÂÞ¡£12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Î14»þ00Ê¬¤«¤é¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢º£²ó¤«¤é±þÊç¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î²ñ°÷¤«¤Ä¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Î¥ê¥ï¡¼¥É¡ÊÆÃÅµ¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMy ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¥ê¥ï¡¼¥É¡×¤Ç50¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê10±ß¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡Ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥¸¡×¡Ö¥Á¥ã¥à¥¹¡×¡ÖBRUNO¡×¡ÖBEAMS¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFrancfranc¡×¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¡ÖFrancfranc¡×¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼ÂÍÑÀÈ´·²¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¡×¤ä¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¤ÊÊÝ²¹¡¦ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥°¥ê¥Þ¥¹¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Õ¥é¥¤¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×¤Î3¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷ ¥À¥Ö¥ëÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¾¦ÉÊÌµÎÁ·ô¡ÊÅ¹Æ¬ÈÎÇä²Á³ÊºÇÂç¹ç·×3910±ßÁêÅö¡Ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡ÂÞ10¸Ä¤Ë1¸Ä¤Î³ä¹ç¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¶â¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥«¡¼¥É500±ßÊ¬¡×¤â¡¢¿·Ç¯¤Î±¿»î¤·¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡³«Éõ¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¡×¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤È¡ÖFrancfranc¡×¤Î¥í¥´¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÝ²¹¡¦ÊÝÎäµ¡Ç½¤â¡£Ìó300mlÆþ¤ë¤Î¤Ç¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤À¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¡×¤ÎÃæ¤«¤é¥¹¡¼¥×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·Ç¾¤¬¥Ð¥°¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ó¥Ã¥°¤ÊÊÝ²¹¡¦ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×¡£¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î3¿§¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢11L¤Î¤¿¤Ã¤×¤êÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¤Ò¤â¤¬Ä¹¤¯¡¢¸ª³Ý¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¡Ö¿·ÉÊ¤ÎÆ÷¤¤¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¥¤¥ä¤ÊÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ÃÏÌ£¤Ë¥¹¥´¤¤¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×¡£¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î4¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤â¡ÖFrancfranc¡×¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¥Ï¥º¥ì¿§¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ 2026¡×¤Ï¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Î14»þ00Ê¬¤«¤é12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î23»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤ò¼õÉÕ¡£ÅöÁª¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë8»þ00Ê¬¤«¤é2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢³ÆÅ¹±Ä¶È½ªÎ»¤Þ¤Ç¡Ê24»þ´Ö±Ä¶ÈÅ¹ÊÞ¤ÏÍâ4»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°Ç¯¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×¤ËÍîÁª¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Æ±°ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î±þÊç¤Ë¸Â¤ê¡¢±þÊç¸ý¿ô¤¬1¸ýÊ¬ÄÉ²Ã¤Ë¤Ê¤êÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ë¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¡×¤òÁªÂò¤·¡¢±þÊç¤·¤¿¿Í¤â¡¢1 ¸ýÊ¬ÄÉ²Ã¤·¤¿±þÊç¤È¤·¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ÈºÇÂç3¸ýÊ¬¤Î±þÊç¤È¤·¤Æ¼õÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¶¿§¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±þÊç»¦Åþ¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ 2026¡×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢±þÊç¾ò·ï¤Î³ÎÇ§¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¢£Âç¿Í¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¡ª
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ 2026¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à3ÅÀ¤È¡¢Å¹Æ¬ÈÎÇä²Á³ÊºÇÂç¹ç·×3910±ßÁêÅö¤Î¾¦ÉÊÌµÎÁ·ô¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿Ê¡ÂÞ¡£12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Î14»þ00Ê¬¤«¤é¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Ç»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¡¢º£²ó¤«¤é±þÊç¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î²ñ°÷¤«¤Ä¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Î¥ê¥ï¡¼¥É¡ÊÆÃÅµ¡Ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMy ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É ¥ê¥ï¡¼¥É¡×¤Ç50¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê10±ß¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡Ë¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤ÎÊ¡ÂÞ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥Ý¡¼¥Æ¡¼¥¸¡×¡Ö¥Á¥ã¥à¥¹¡×¡ÖBRUNO¡×¡ÖBEAMS¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖFrancfranc¡×¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¡ÖFrancfranc¡×¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¼ÂÍÑÀÈ´·²¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¡×¤ä¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¤ÊÊÝ²¹¡¦ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¥°¥ê¥Þ¥¹¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥é¡¼¡¢¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¢¥Õ¥é¥¤¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×¤Î3¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷ ¥À¥Ö¥ëÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ê¤É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¾¦ÉÊÌµÎÁ·ô¡ÊÅ¹Æ¬ÈÎÇä²Á³ÊºÇÂç¹ç·×3910±ßÁêÅö¡Ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¡ÂÞ10¸Ä¤Ë1¸Ä¤Î³ä¹ç¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¶â¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥«¡¼¥É500±ßÊ¬¡×¤â¡¢¿·Ç¯¤Î±¿»î¤·¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡³«Éõ¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¡×¤Î·Á¤ò¤·¤¿¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤È¡ÖFrancfranc¡×¤Î¥í¥´¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÝ²¹¡¦ÊÝÎäµ¡Ç½¤â¡£Ìó300mlÆþ¤ë¤Î¤Ç¥é¥ó¥Á¤Ê¤É¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥µ¥¤¥º¤À¡£¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¡×¤ÎÃæ¤«¤é¥¹¡¼¥×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·Ç¾¤¬¥Ð¥°¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ó¥Ã¥°¤ÊÊÝ²¹¡¦ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¡×¡£¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î3¿§¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢11L¤Î¤¿¤Ã¤×¤êÍÆÎÌ¤Ê¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¤Ò¤â¤¬Ä¹¤¯¡¢¸ª³Ý¤±¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÊÝÎä¥Ð¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¡Ö¿·ÉÊ¤ÎÆ÷¤¤¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£²ó¥¤¥ä¤ÊÆ÷¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢ÃÏÌ£¤Ë¥¹¥´¤¤¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¿¥ª¥ë¡×¡£¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¡¢¥Ö¥ë¡¼¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î4¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤â¡ÖFrancfranc¡×¤é¤·¤¤¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¥Ï¥º¥ì¿§¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ 2026¡×¤Ï¡¢12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Î14»þ00Ê¬¤«¤é12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î23»þ59Ê¬¤Î´ü´Ö¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤«¤é»öÁ°ÃêÁªÈÎÇä¤ò¼õÉÕ¡£ÅöÁª¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë8»þ00Ê¬¤«¤é2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢³ÆÅ¹±Ä¶È½ªÎ»¤Þ¤Ç¡Ê24»þ´Ö±Ä¶ÈÅ¹ÊÞ¤ÏÍâ4»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°Ç¯¤Î¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ 2025¡×¤ËÍîÁª¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Æ±°ì¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Î±þÊç¤Ë¸Â¤ê¡¢±þÊç¸ý¿ô¤¬1¸ýÊ¬ÄÉ²Ã¤Ë¤Ê¤êÅöÁª³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤Þ¤¿¡¢»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ë¡Ö¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤ª»ÙÊ§¤¤¡×¤òÁªÂò¤·¡¢±þÊç¤·¤¿¿Í¤â¡¢1 ¸ýÊ¬ÄÉ²Ã¤·¤¿±þÊç¤È¤·¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¤ÈºÇÂç3¸ýÊ¬¤Î±þÊç¤È¤·¤Æ¼õÉÕ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¶¿§¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢±þÊç»¦Åþ¤·¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎÊ¡ÂÞ 2026¡×¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢±þÊç¾ò·ï¤Î³ÎÇ§¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª