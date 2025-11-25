ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅÅ·âÉ½ÌÀ¡Ä¤¿¤Ã¤¿30Ê¬¤Ç½¸¤á¤¿16Ëü¿Í¤Î¡È»Ù»ý¡É¡¡¥¥±¤âÃíÌÜ¡¢Æ±Î½¤âÂ³¡¹È¿±þ
ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬WBC»²Àï¤òÌÀ¸À¤·SNS¤ÇÈ¿¶Á¹¤¬¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î»²²Ã¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿30Ê¬¤Ç16Ëü°Ê¾å¤Î¡È¤¤¤¤¤Í¡É¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Âè5²óÂç²ñ¤ÎÀ¤³¦°ìÀï»Î¤âÂ³¡¹È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2023Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖThank you to all the fans for another great season. I¡Çll train hard and look forward to seeing you all next year.¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤Þ¤¿¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿³§ÍÍ¤ÈÍèÇ¯¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²¼¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµºÜ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï2026Ç¯¤ÎWBCÂç²ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
2023Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÆóÅáÎ®¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤ÏºÇ½ª9²ó¤Ëµß±çÅÐÈÄ¤·¡¢2»à¤Ç¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤ÎÉ½ÌÀÅê¹Æ¤Ë¤Ï¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡¢¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê¤È¤â¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤éÂè5²óÂç²ñ½Ð¾ì¼Ô¤ä¥¥±¤³¤È¥¨¥ó¥ê¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ÆâÌî¼ê¡¢¥Ö¥ë¥¹¥À¡¼¡¦¥°¥é¥Æ¥í¥ëÅê¼ê¤éº£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤âÂ³¡¹È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë