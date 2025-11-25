¥¯¥ë¥Þ¤ÇÁö¹ÔÃæ¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¥¬¥Á¤ÇÉÝ¤¤¤·´í¸±¤À¤¾¡ª¡¡¥²¥ê¥é¹ë±«¤ÎÂÐºö¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡©
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥²¥ê¥é¹ë±«¤äÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤Î¤è¤¦¤Ê·ã¤·¤¤±«¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤â¤¢¤Þ¤êÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤
¢£¹ë±«¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤Ï¤Þ¤º¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÄä¼Ö¤·¤¿¤¤
¢£±«¤Îµ¨Àá¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤é¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Î¿¡¤¼è¤ê¾õÂÖ¤È¥¿¥¤¥ä¤Î¹Â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤
¥²¥ê¥é¹ë±«¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È
¡¡¥²¥ê¥é¹ë±«¤È¤Ï¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ë¡¢¤Þ¤¿¶ÉÃÏÅª¤ËÃ»»þ´Ö¤Ëµ¯¤³¤ë·ã¤·¤¤±«¤ò¤¤¤¦¡£¹õ¡¹¤È¤·¤¿ÀÑÍð±À¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤Î±À¤Î¤¢¤ëÊý¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á·ã¤·¤¤±«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤ë·ã¤·¤¤±«¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ë±«¤¬Ä¹Â³¤¤¹¤ë·üÇ°¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¶õÌÏÍÍ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢²¿¤é¤«¤ÎÂÐ½è¤ò»Ü¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤ÎºîÆ°¤òÁá¤á¤Æ¤â¡¢·ã¤·¤¤±«¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÌòÎ©¤¿¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Á°Êý¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÂÐ½è¤È¤Ï¡¢¤Þ¤ºÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¡£¤¿¤À¤·¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¸åÂ³¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤µ¤ì¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÌá¤·¤Ê¤¬¤éÂÆÀ¤Ç¸ºÂ®¤·¡¢¼¡¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤Ç¤µ¤é¤ËÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º¸Â¦¤Ø¥¯¥ë¥Þ¤ò´ó¤»¡¢±«¤ÎÀª¤¤¤¬¼ý¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÄä»ß¤Ç¤¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤è¤¤¡£¤¿¤À¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ää»ß¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÏÅÀÅô¤·¤ÆÁö¤ê¡¢Ää¼Ö¤·¤¿¤é¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÅÀÌÇ¤µ¤»¤ë¡£Æ»Ï©¸òÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«¤é¤Î¿´¤¬¤±¤ä¹ÔÆ°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤òÁê¼ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¡¢Èï»ëÇ§À(¤Ò¡¦¤·¤Ë¤ó¤»¤¤)¤È¤¤¤¦¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÌÀ¤ë¤á¤Î¼ÖÂÎ¿§¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬Íø¤¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤Ç¤Î¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ÎÅÀÅô¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¬¡¢Èï»ëÇ§À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÏ©ÌÌ¤Î¿å¤«¤µ¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤È¤ËÎ©ÂÎ¸òº¹¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¤Ï±«¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¥¯¥ë¥Þ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤âÄÌ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èºø³Ð¤·¤¬¤Á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥¯¥ë¥Þ¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿åÎ¯¤Þ¤ê¤Ë¼å¤¤¡£
¡¡¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÇÓµ¤´É¤¬¿åË×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢Î©¤Á±ýÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÇÓµ¤¤òÂçµ¤Ãæ¤ËÇÓ½Ð¤Ç¤¤º¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÆâ¤ËÉÔÇ³¾Æ¥¬¥¹¤¬Î¯¤Þ¤ë¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÆâ¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥ë¥ÞÁ´ÂÎ¤¬²°º¬¤Þ¤Ç¿åË×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥É¥¢¤¬³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¤¤¤ÄÁø¶ø¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½»öÁ°¤ÎÂÐºö¤âÂç»ö
¡¡¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¤¿å¿¼¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ï©¾å¤Î¿¼¤á¤Î¿åÎ¯¤Þ¤ê¤òÁö¤ë¤È¤¤Ï¡¢½½Ê¬¤ËÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥ä¤¬¿å¤òÇÓ½Ð¤·¤¤ì¤º¡¢Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ï¥¤¥É¥í¥×¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸½¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÁàºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤µ¤¨Íø¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½ù¹Ô¤»¤º¤Ë¿å¤¿¤Þ¤ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¿å¤ÎÄñ¹³¤ÇµÞ¸ºÂ®¤·¡¢±¿Å¾Áàºî¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Æü¾ïÅª¤Ë¡¢±«¤ÇÏ©ÌÌ¤Ë¿åÎ¯¤Þ¤ê¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤é¡¢½ù¹Ô¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤¹½¬´·¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡±«¤Îµ¨Àá¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¡¢¥ï¥¤¥Ñ¡¼¤Î¿¡¤¼è¤ê¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¿¡¤»Ä¤·¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥Ö¥ì¡¼¥É¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¡£
¡¡¼¡¤Ë¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¹Â¤Ï¾ï¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤À¡£¥¿¥¤¥ä¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¿·ÉÊ¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ç¤â¡¢¹âÂ®Áö¹Ô»þ¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥É¥í¥×¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£80km/h¤ä100km/h¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¿åÎ¯¤Þ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¼¡Âè¤Ç¤Ï¤½¤Î·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£Â®ÅÙ¤Ï¹µ¤¨¤á¤ò¿´¤¬¤±¡¢Ëü¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤¨¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£
¡¡¥¿¥¤¥ä¤Î¹Â¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤é¸ò´¹»þ´ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥¿¥¤¥ä¤Î¸ò´¹»þ´ü¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ë¥¹¥ê¥Ã¥×¥µ¥¤¥ó¤Ï1.6mmÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ÉÊ¤Î»þ¤¬8mm¤Û¤É¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â80¡ó¤Û¤É¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥ê¥Ã¥×¥µ¥¤¥ó¤Î½Ð¤ë¼êÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥²¥ê¥é¹ë±«¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¥¿¥¤¥ä¤¬Ï©ÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Ã±¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥×¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±«¤Îµ¨Àá¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤é¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÂ®°ÜÆ°¤òÉÑÈË¤Ë¹Ô¤¦¿Í¤Ï¡¢Áá¤á¤Î¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤¬°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤¬Ä¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤òÉÑÈË¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢5Ê¬»³¡Ê¤Ä¤Þ¤ê»Ä¤ê¹Â¤¬4mm¡ËÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ìµ»ö¤ËÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¤¹¤ëÊÝ¾ã¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£