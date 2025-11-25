µð¿Í¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÈÈþ¾¯½÷¡É¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡ÖÈ©åºÎï¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×
¡ÈÈþ¾¯½÷¡ÉÅÐ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£³ÆÁª¼ê¤¬²¾Áõ¤òÈäÏª¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤ÎÀé¿Ò¤Î²¾Áõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡È½÷Áõ¡É¤Ç¤âÁ´¤¯°ãÏÂ´¶¤Ê¤¤»Ñ¤¬¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â±ºÅÄ¤¯¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ä¡×¡Ö±ºÅÄÁª¼ê¥Þ¥¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Áª¼ê¤¬¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î²¾Áõ¤ÇÅÐ¾ì¡£±ºÅÄ¤ÎÀé¿Ò¤Î¤Û¤«¡¢ÇëÈø¶©Ìé³°Ìî¼ê¤¬¥«¥ª¥Ê¥·¡¢ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤¬ÅòÇÌÇÌ¤ËÊ±¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬±ºÅÄ¤Î²¾Áõ¤À¡£ºòÇ¯¤ÎÆþÃÄ»þ¤Ë¤âÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿±ºÅÄ¤Ï¡¢·àÃæÆ±ÍÍ¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡±ºÅÄ¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö±ºÅÄ¤¯¤ó²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¤À¤í¡¼¡ª¡¡¤½¤ó¤ÇÈ©åºÎï¤Ç¥Þ¥¸¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö±ºÅÄ¤¯¤ó¤ÎÀé¿Ò¥Þ¥¸¤Ç²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë±ºÅÄ²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤¿¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÈþ¾¯½÷±ºÅÄ¡×¡Ö±ºÅÄÁª¼ê¥Þ¥¸¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤Ã¤¿±ºÅÄ¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÉ×¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë