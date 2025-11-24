¡Ú°ìÌä°ìÅú¡Û´°ÇÔ¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÖÃÑ¤ò¤µ¤é¤¹¤Î¤â³ÊÆ®µ»¡×¡¡¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡Ö·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë0-3¡Ê112-116¡ß2¡¢111-117¡Ë¤ÎÈ½ÄêÉé¤±¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÂ×´§¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢55ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¡¢²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿29ºÐ¤Î°æ¾å¤¬21¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£²ñ¸«¤Ç¤ÏÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢Ì¥¤»¤¿¤Î¤ÏÆá¿ÜÀî¡£½ªÎ»´ÖºÝ¡¢º¸¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥É¤¬°æ¾å¤Î´éÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¤¿¡£Ä¾¸å¤Î¥´¥ó¥°¤Ç¡¢Î¾ÏÓ¤ò¤°¤ë¤°¤ë²ó¤·¤ÆÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤Ê¤ÉÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¡£2²ó¤Ë¤âÅª³Î¤Ë´éÌÌ¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬°æ¾å¤â°ìÊâ¤â°ú¤«¤º¡¢½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ë¡£Åª³Î¤Ë±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ê¤ÉÃåÃÆ¤µ¤»¡¢8²ó½ªÎ»»þ¤ÎÅÓÃæºÎÅÀ¤Ç¤Ï76-76¡¢77-75¡¢78-74¤Î2-0¤Ç°æ¾å¥ê¡¼¥É¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢ËÉÙ¤Ê°æ¾å¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹ª¤ß¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤ò¸«¤»¡¢È½Äê¤Ø¡£¼ê¤´¤¿¤¨½½Ê¬¤Î°æ¾å¤Ï´¿´î¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£¾¡Íø¤òÊ¹¤¤¤¿Âó¿¿¤ÏÌÜ¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¡¢Æá¿ÜÀî¤È¾Î¤¨¤¢¤Ã¤¿¡£Æá¿ÜÀî¤Ï¼«¿È¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢ÀµºÂ¤·¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤ÏÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¸½¤ì¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ê°æ¾å¤Ë¤Ï¡Ë¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¡¢¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡½¡½»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¿´¶¤Ï¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤ÈÁ´¤Æ¡¢²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½4²ó½ªÎ»»þ¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸3¼Ô¤È¤âÆ±ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥í¡¼¤À¡¢¥É¥í¡¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ê°æ¾å¤¬¡Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£°õ¾Ý¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¡½¡½12¥é¥¦¥ó¥É½ª¤¨¤Æ¤ÎºÎÅÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¼¡¢¤³¤Ã¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤«¡¢À¨¤¯¿ÍÀ¸¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¡×
¡½¡½ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÀï¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê°æ¾å¤Î¡Ëµ÷Î¥´¶¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤´Ö¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢µ÷Î¥´¶¤ËÂó¿¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÇÔ°ø¤«¤Ê¤È¡£½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ÉÀè¼ê¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡×
¡½¡½¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ð¸³¤Îº¹¡¢¤½¤³¤ÇÎ©¤ÆÄ¾¤µ¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡½¡½»î¹çÁ°¤Ë¡¢Éé¤±¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£Éé¤±¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Þ¤¿¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¯¤·¡¢Æ²¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾¡¤Á¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÀµÄ¾¡Ä¡Ä½é¤á¤Æ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤¬Éé¤±¤Æ¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤Çµ¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â¿ÍÀ¸¡×
¡½¡½Âó¿¿¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ï¡£
¡Ö¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ë¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½»î¹ç¸å¡¢ÀµºÂ¤ò¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÀ¿°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤Î³ÊÆ®µ»¡£¤½¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡£À¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¸åÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£·ë²Ì¤Ç¤ÏÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸å²ù¤ä²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¡Ê»Ê²ñ¼Ô¡Ë¥é¥¹¥È¤Ç¡Ê¼ÁÌä¡Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡½¡½¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¥·¡¼¥ó¤â¡£
¡ÖÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤è¡¼¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸Î°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¡¤·¤Æ¤âÊÌ¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³ÊÆ®µ»¤Î¥¯¥»¤Ç¡¢ÏÓ¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¡£È¿Â§¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤ª¸ß¤¤²¡¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ïµö¤·¤Æ¤è¡¼¡£¤È»×¤¦¡×
¡½¡½¤¢¤ó¤Ê¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ï½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¤Ç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾ï¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´í³²¤µ¤¨²Ã¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¸À¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡½¡½³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢ÌµÇÔ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌµÇÔ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼õ¤±»ß¤á¤ë´ï¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤â¿ÍÀ¸¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÃÑ¤ò¤µ¤é¤¹¤Î¤â³ÊÆ®µ»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤·¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤â¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡½¡½Éé¤±¤Æ°úÂà¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¼¤á¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¼¤á¤ë¤È¤«¹Í¤¨¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¥À¥µ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Éé¤±¤Æ¼¤á¤Þ¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡£¼¤á¤Ê¤¤¤è¡£¤ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤À¤È»×¤¦¡£¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¤ä¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡×
¡½¡½ÆüËÜÃæ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë°ìÀï¤¬½ÐÍè¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢É¾²Á¤Ï¡£
¡ÖÉ¾²Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¤¢¡¢¤³¤³¤ÇÉé¤±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¿ÍÀ¸¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â°¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä©Àï¤·¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤¡£Éé¤±¤¿¤Î¤â¡¢Éé¤±¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£²ù¤·¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯¸«¤À¤È»×¤¦¡£¿ÍÀ¸¼Â¸³¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼¡¤ÏÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤À¤±¡×
¡Ö¸ú¤¤¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¤Ê¤¤¡£12¥é¥¦¥ó¥É¤ä¤Ã¤Æ½ý¤À¤é¤±¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£½ý¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×
¡½¡½²ñ¸«½ªÎ»¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«Ê¬¤Ï¤Ç¤¤¿¡£½é¤á¤ÆÉé¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¤´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤âÆ²¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë