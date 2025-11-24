½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊë¤é¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à5¤Ä¡£¥´¥ßÈ¢¤ä¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¤âÁÇºà¼¡Âè¤Ç¡ÖÃ¦¡¦À¸³è´¶¡×
Ë»¤·¤¤ËèÆü¡¢²È¤Ç¡Ö´°àú¤Ë±£¤¹¼ýÇ¼¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£¤±¤ì¤É¡Ö½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡×¤Ç¤â¿´ÃÏ¤è¤¯¸«¤»¤ë¹©É×¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢Êë¤é¤·¤¬¤°¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎYUKA¤µ¤ó¤¬²È¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡È½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡ÉÃ¦¡¦À¸³è´¶¥¢¥¤¥Æ¥à5Áª¤È¡¢³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤ÖÁÇºà¡¦ÇÛÃÖÁª¤Ó¤Î¥³¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§¡ÖÀöÂõ¥«¥´¡×¤Ï¡¢¥é¥¿¥óÁÇºà¡ß¥Õ¥¿ÉÕ¤¤ÇÃ¦°á½ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯
¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¤ÎÀöÂõ¥«¥´¤Ï¼ê·Ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¸³è´¶¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹
¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¼«Á³ÁÇºà¤Î¥é¥¿¥ó¥«¥´¡£ÊÔ¤ßÌÜ¤Î¤¹¤´Ö¤«¤éÉ÷¤¬¤È¤ª¤ê¡¢¼¾µ¤¤¬¤³¤â¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¿ÉÕ¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤éÃæ¤¬¸«¤¨¤º¡¢ÍèµÒ»þ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇOK¡£²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ëÁÇºà´¶¤¬¡¢Ã¦°á½ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ä¤ï¤é¤«¤¯À°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
2¡§¥«¥È¥é¥ê¡¼¤Ï°ú¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Þ¤ï¤º¡¢¤¢¤¨¤Æ¡ÖÎ©¤Æ¤ë¡×
¥¹¥×¡¼¥ó¤ä¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ï¡¢°ú¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Þ¤¦¤è¤ê¡¢Î©¤Æ¤Æ¸«¤»¤ë¼ýÇ¼¤Ë¡£
¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÆ«´ïÀ½¤Î¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¸÷¤ò¼õ¤±¤Æ¿©Âî¤Ë²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£È¤ÀìÍÑ¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼¤âÆ±ÁÇºà¡¦Æ±¿§¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤È¡¢Åý°ì´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¡È¤¢¤¨¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ÈÂ²¤â¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤«¤é¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¡£
3¡§À¸³è´¶¤Î¾ÝÄ§¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥±¡¼¥¹¡×¤³¤½ÁÇºàÁª¤Ó¤ò½Å»ë
Éô²°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤³¤½¡¢À¸³è´¶¤Î¾ÝÄ§¡£
¥«¥Ð¡¼¤Ê¤·¤Ç¤½¤Î¤Þ¤ÞÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤¿¤ê¡¢±ø¤ì¤¿¥«¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢²È¶ñ¤Ë¤Ê¤¸¤à¡È¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁª¤Ó¡¢½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4¡§¥é¥ó¥É¥»¥ëÃÖ¤¤Î¡Ö¥ï¥´¥ó¡×¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë
¼ýÇ¼¤ä²È»ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥ï¥´¥ó¡£µ¡Ç½À¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤ÈÌµµ¡¼Á¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ëÀ½¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚ¤ÎÁÇºà¤¬»È¤ï¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¤È¡¢²¹¤«¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ê¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¬²È¤Ç¤Ï¡¢2³¬¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÏ²¼¤«¤éÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î°ÌÃÖ¤ËÀßÃÖ¡£»Ò¤É¤â¤¬µ¢Âð¸å¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÃÖ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÇºà´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥´¥ó¤Ê¤é¡¢ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¶õ´Ö¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡É¤È¡È¸«¤¿ÌÜ¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
5¡§¡Ö¥´¥ßÈ¢¡×¤ÏÂÞ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¹½Â¤¤È¥Þ¥Ã¥È¼Á´¶¤Ç¡È¹â¸«¤¨¡É
¥´¥ßÂÞ¤¬¸«¤¨¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÀ¸³è´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ÂÞ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Æó½Å¹½Â¤¤Î¥´¥ßÈ¢¡£
¥Þ¥Ã¥È¤Ê¼Á´¶¤Ç¥Ä¥ä¤òÍÞ¤¨¤¿¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤â¾åÉÊ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸³è´¶¤òÍÞ¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤ËÁÇºà¥Þ¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ
°Ê¾å¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÁÇºà¤´¤È¤Î¡È¸«¤¨Êý¤Î°ã¤¤¡É¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÀ°Íý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´ÊÃ±¤Ê¡ÖÁÇºàÊÌ¤Î¸«¤¨Êý¥Þ¥Ã¥×¡×¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
½Ä¼´¤Ï¡Ö¹â²Á¡¦°Â²Á¡×¡¢²£¼´¤Ï¡Ö¿Í¹©Åª¡¦¼«Á³ÁÇºà¡×¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ÎÁÇºà¤ò¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤«¤Ç¡¢¶õ´Ö¤ÎÀ°¤¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥×±¦¾å¤ÎÁÇºà¤Ï¡Ö½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¶õ´Ö¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¡×·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¤³¤ÎÁÇºà¥Þ¥Ã¥×¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¡È¸«¤¨Êý¤Î·¹¸þ¡É¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤Î¸ü¤ß¡¦¿§¡¦·Á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ë
À¸³è´¶¤È¤Ï¡¢¡È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤òÍ¥Àè¤·¤¿·ë²Ì¡É¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¼«Á³¤Ê¸½¾Ý¡£¤Ç¤â¡¢ÁÇºà¡¦¿§¡¦·Á¤ò¾¯¤·°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Êë¤é¤·¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É°õ¾Ý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¡¢¸«¤»Êý¼¡Âè¤Ç¡È¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¡É¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬»ä¤Î¹Í¤¨¤ë¡ÖÀ¸³è´¶¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ç¤¹¡£