¡Ö¤½¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¡Ä¡×¡ÈÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯£±°Ì¡É¾åÅÄåºÀ¤¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç°µ´¬£²¥´¡¼¥ë¡ª20ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍFW¤¬¸ì¤ëWÇÕ¤Ø¤Î»×¤¤¡£Æ±À¤Âå¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¤Ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡Ú¸½ÃÏÈ¯¡Û
¡¡11·î23Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÂÐNEC¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ£±»þ´ÖÁ°¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¹¥¿¥á¥óÉ½¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Á´¹ñ»æ¤ÎÃøÌ¾¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬ÀèÈ¯¤Ë£´¿Í¤â¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£º£Æü¤Î»î¹ç¤Ï¤ªÁ°¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¹â¤À¤Ê¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏCBÅÏÊÕ¹ä¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¡£NEC¤ÏMFº´Ìî¹ÒÂç¡¢FW¾®Àî¹Ò´ð¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ËÄêÃå¤¹¤ë£³¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢º´Ìî¤â£¹·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏÇÉÂ·¤¤¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÆü¡¢°ìÈÖ³èÌö¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç£²ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿NEC¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡¢±ö³·ò¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±¡Ý£²¤ÎÎôÀª¤À¤Ã¤¿68Ê¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿±ö³¤Ï¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ·Þ¤¨¤¿84Ê¬¤Ë¥Ø¥Ã¥É¤Ç£³¡Ý£²¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë£´¡Ý£²¤Î¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡Ö¿¨¤ì¤ë°ÌÃÖ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤é¡¢¿ÈÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤·¤é¤ËÅö¤Æ¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÂÎÀª¤Ç¤â·è¤á¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È£±ÅÀÌÜ¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿±ö³¤Ï¡¢Â³¤¤¤ÆÁê¼êGK¤ÎÆ¬±Û¤·¤Ë·è¤á¤¿40¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥í¥Ó¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Êº´Ìî¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ë¡ØÍè¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£³°¤·¤Æ¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢·ë²Ì¡¢¥ª¡¼¥é¥¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¡ØÅÜ¤é¤ì¤ë¡Ù¤È¤Ï¡©¡Ë¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤ó¤Ç¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â´°àú¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡NEC¤Î¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¡¢Àï¶·¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤â¥Ù¥ó¥Á¤«¤é°ìÀÆ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢±ö³¤ò¤â¤ß¤¯¤Á¤ã¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤º¤Ã¤È¤Ä¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡£Â¿Ê¬¡¢¹Ò´ð¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¤ß¤ó¤Ê¤Ë½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¡Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£´°Á´¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢À¼¤¬¤¹¤´¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÀï¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¡¢±ö³¤Ï¹ñºÝ¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥¤¡¼¥¯´ü´ÖÃæ¤Î£´Æü´Ö¤Î¥ª¥Õ¤òÊÖ¾å¤·¤ÆÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡Ê¾åÅÄ¡Ë¤â¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬µîÇ¯¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢£²»î¹ç¤È¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ØÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î»î¹ç¤À¤Ê¡Ù¤È¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÀï¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤Æ¡¢¡È£´¥ª¥Õ¡É¤òÊÖ¾å¤·¤ÆÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ê¡¼¥°ÃæÃÇ»þ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤Ë£²¡Ý£°¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Ë£³¡Ý£°¤ÇÏ¢¾¡¤·¤¿¡£¤½¤Î11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢±ö³¤ÈÆ±¤¸20ºÐ¤Ç£±³ØÇ¯²¼¤ÎFW¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥ó¥Ç¥ó¡Ë¤¬¾·½¸¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸åÆ£¤¬AÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀµÄ¾¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â¤¢¤¢¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤ÇU-22ÆüËÜÂåÉ½¡Ê¥í¥ó¥É¥ó±óÀ¬¡§ÂÐU-20¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢ÂÐ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë¤âÏÃ¤¬Ìµ¤¯Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡Ø¤³¤³¤¬Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é·ÑÂ³Åª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¥ê¡¼¥°»Ë¾å¡¢½é¤á¤Æ£µ¿Í¤â¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¤³¤Î°ìÀï¡£°ìÈÖÈþÌ£¤·¤¤¤È¤³¤í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î±ö³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¤½¤Î¤³¤È¤·¤«Æ¬¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡½¡½²¶¤¬¡¢¤È
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜ²»¤ò¸À¤¦¤È¡¢»î¹çÁ°¤«¤é·ë¹½¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¶ÛÄ¥¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤Æ¤«¤é¶ÛÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡×
¡½¡½°Õ¼±¤·¤¿¤«¤é¡©
¡Ö°Õ¼±¤â¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç·è¤á¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£U-22ÆüËÜÂåÉ½¤Ë³°¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥ÈÀï¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤Î»î¹çÃæ¤â¤Ê¤ó¤«¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤ÉÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÍè¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤·¼«¿®¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤·¡£¡Ø¡ÊÅêÆþ¤¬¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤¤¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»î¹ç¤Î¾õ¶·¤«¤éºÇ¸å¤Ë¾å¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
