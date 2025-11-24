¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÄÁ¥È¥ì¡¼¥É¡×¤â¡Ä¥×¥íÌîµå³¦¤òÁû¤¬¤»¤¿¡ÖÁª¼ê¸ò´¹·à¡×
¡¡11·î14Æü¤Ëºå¿À¤ÎÅê¼ê¡¦ÅçËÜ¹ÀÌé¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÊá¼ê¡¦Éú¸«ÆÒ°Ò¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉÀïÀþ¤¬µÞÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê°ø±ï¡É¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¡ÖÁª¼ê¤Î¸ò´¹·à¡×¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
ÁÐÊý¤Î»×ÏÇ¤¬°ìÃ×
¡¡¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬FA°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½ÐÈÖ¤òµá¤á¤Æ¥È¥ì¡¼¥É¤òÄ¾ÁÊ¤·¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÁ°½êÂ°¥Á¡¼¥à¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë·Á¤Ç´Ý¤¯¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2001Ç¯¥ª¥Õ¤ÎÃæÆü¤ÎÊá¼ê¡¦ÃæÂ¼Éð»Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ¤ÎÀµÊá¼ê¡¦Ã«ÈË¸µ¿®¤¬¿¹µÀ¾½´ÆÆÄ¤È¤Î³Î¼¹¤Ë¤è¤êFAÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¡£
¡¡Åö½éÃ«ÈË¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°½é¤ÎÆüËÜ¿ÍÊá¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢12·î½é½Ü¤ËÅÏÊÆ¤·¤¿¤¬¡¢¼Âµ»¥Æ¥¹¥È¸å¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¿ôµåÃÄ¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤ÈÀÞ¤ê¹ç¤ï¤º¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ÜÀÒ¤òÃÇÇ°¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ÜÀÒÀè¤ò¹ñÆâ°ìËÜ¤Ë¹Ê¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤ÂÚºßÃæ¤Î12·î24Æü¡¢ÃæÆü¤Ø¤ÎFA°ÜÀÒ¤¬ÆâÄê¤¹¤ë¡£
¡¡»³ÅÄµ×»Ö´ÆÆÄ¤ÏÃ«ÈË¤òÃæÂ¼¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¶¥¤ï¤»¤ë¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±Ç¯¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÅðÎÝÁË»ßÎ¨¡¥543¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¶¯ÎÏ¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î²ÃÆþ¤Ï¡¢ÅðÎÝÁË»ßÎ¨.218¤ÈÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿ÃæÂ¼¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸º¢¡¢ÃæÂ¼¤â3Ç¯·ÀÌó¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2Ç¯·ÀÌó¤Ç¾ù¤é¤Ê¤¤µåÃÄ¤È¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢12·î26Æü¡£¡Ö17Ç¯´Ö¤â°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Í³¤Î¿È¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡×¤È¥È¥ì¡¼¥É¤òÄ¾ÁÊ¤·¡¢¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¤Û¤¦¤¬°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²¸»Õ¡Êºå¿À¡¦À±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¡Ë¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ±°ì¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤òË¾¤ó¤À¡£
¡¡³ÍÆÀ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯Ì¾¾è¤ê¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢Ã«ÈË»ÄÎ±¤Ë°ìåß¤ÎË¾¤ß¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿²£ÉÍ¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¤Ï4Ç¯´ÖÃæÆü¤ÎÀµÊá¼ê¤òÌ³¤á¡¢ÂÇÎÏ¤â¤¢¤ë¡£²£ÉÍ¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀµÊá¼êÉÔºß¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÃæÂ¼¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÁÐÊý¤Î»×ÏÇ¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ê¤é¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¡Ö¿ÍÅª¡Ê¥È¥ì¡¼¥É¡Ë¤À¤È¡¢Íè¤ëÁê¼ê¤Ë¤âÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÃæÂ¼¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¶âÁ¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«ÈË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Íâ02Ç¯1·î¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤òµá¤á¤Ê¤¤¶âÁ¬¤Ç¤Î°ÜÀÒ¤¬·èÄê¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡ÖÀµÊá¼êÆ±»Î¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÁ°¤Ïµð¿Í¤ËÌá¤ë¤Ù¤¤À
¡¡¥È¥ì¡¼¥É¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯¸å¤Ë¡ÈºÆ¥È¥ì¡¼¥É¡É¤Ç¸µ¤Î¾ä¤ËÇ¼¤Þ¤ëÄÁ»ö¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÌøÅÄ¿¿¹¨¤À¡£
¡¡1979Ç¯¥ª¥Õ¡¢µð¿Í¤Î³°Ìî¼ê¡¦ÌøÅÄ¡¢Êá¼ê¡¦³Þ´ÖÍºÆó¤ÈºåµÞ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ±¦ÏÓ¡¦±ÊËÜÍµ¾Ï¤Ç¡¢2ÂÐ1¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ï¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Íâ80Ç¯¤Ï3¿ÍÂ·¤Ã¤Æ°ÜÀÒÀè¤ÇÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í»þÂå¤Î77Ç¯¤ËÂÇÎ¨.340¡¢21ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¡¢¡Èµð¿Í»Ë¾åºÇ¶¯¤Î5ÈÖÂÇ¼Ô¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿ÌøÅÄ¤â¡¢ºåµÞ°ÜÀÒÁá¡¹¡¢¤¢¤ë¥³¡¼¥Á¤«¤é¡Ö¥¦¥Á¤Ç¤Ïµð¿Í¤ÎÌîµå¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡×¤ÈV9»þÂå¤ÎÌîµå¤òÈÝÄê¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢Íß¤·¤¬¤ëµåÃÄ¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ºÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤ò¿´ÇÛ¤·¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿µð¿Í»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡¢ºå¿À¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¾®ÎÓÈË¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤Ê¤éºå¿À¤ËÍè¤Þ¤»¤ó¤«¡£ËÍ¤¬¾å¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¡×¤È¶¨ÎÏ¤òÌóÂ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¡¢Æ±¶¿¡Ê·§ËÜ¡Ë¤ÎÀèÇÚ¡¢¹Åç¡¦¸ÅÍÕÃÝ¼±´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¦¥Á¤ËÍè¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸ÅÍÕ´ÆÆÄ¤Ïµð¿Í»þÂå¤ÎÌøÅÄ¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¤Þ¤¯¤ê¾å¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢¡Ö¥«¡¼¥×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Ç®¿´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤´±ï¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºå¿À¤ÎÏÃ¤òÇò»æ¤ËÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹Åç¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È·è¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢º£ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤¿Æ±¶¿¤ÎÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëµð¿Í¤ÎÉðµÜÉÒÌÀ¡¦Â¿ËàÀîÎÀÎÀÄ¹¤¬¡Ö¥¦¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤¤¡£°úÂà¸å¤Ï2·³¥³¡¼¥Á¤Ê¤É¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë½¢¤±¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸ÅÍÕ´ÆÆÄ¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÁ°¤Ïµð¿Í¤ËÌá¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë°ø±ï¤Î±ÊËÜ¤È1ÂÐ1¤Î¸ò´¹¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÅÁã¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê±ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿
¡¡¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÎÁê¼êÆ±»Î¤¬¡¢6Ç¯¸å¤ËÂ·¤Ã¤ÆÀïÎÏ³°¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÜÀÒÀè¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µ©Í¤Ê»öÎã¤¬¡¢Ê¿Ìî¸¬¤È¾®ÌîÏÂ¹¬¤À¡£
¡¡1987Ç¯¥ª¥Õ¡¢ÃæÆü¤Î³°Ìî¼ê¡¦Ê¿Ìî¤ÈÀ¾Éð¤ÎÅê¼ê¡¦¾®Ìî¤Î1ÂÐ1¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤¿¡£
¡¡Íâ88Ç¯¡¢Ê¿Ìî¤ÏÂÇÎ¨.303¡¢7ËÜÎÝÂÇ¤È¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î41µ¾ÂÇ¤Ç½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢À¾Éð¤Î¥ê¡¼¥°4Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡¢¾®Ìî¤â18¾¡4ÇÔ¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¤ÎÆó´§¤Ëµ±¤¡¢ÃæÆü¤Î6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÂçÀ®¸ù¥È¥ì¡¼¥É¤«¤é6Ç¯¸å¤Î93Ç¯¥ª¥Õ¡¢38ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¿Ìî¤Ï6Ç¯Ï¢Â³¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¼ãÊÖ¤êºö¤ÇÍâÇ¯¤ÎÀïÎÏ¹½ÁÛ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾®Ìî¤â°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤ÏÀ®ÀÓÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢Æ±Ç¯1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¤Ç½ª¤ï¤ë¤ÈÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¸½ÌòÂ³¹Ô¤òË¾¤ß¡¢Ç¤°Õ°úÂà¤òÃÇ¤Ã¤Æ¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¿Ìî¤Ï¡¢12·î¤Ë¥í¥Ã¥ÆÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢´ñ¤·¤¯¤â¾®Ìî¤â10·î¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯10·î24ÆüÉÕ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ö²æ¤¬Æ»23¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»×¤¤¤¬¤±¤º¡¢Æ±¤¸¥í¥Ã¥Æ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¿Ìî¤Ï¡¢¡Ö¾®Ìî¤Ï6Ç¯Á°¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Î¸ò´¹Áê¼ê¡£¤³¤ó¤Ê±ï¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È±¿Ì¿¤ÎÉÔ»×µÄ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2008Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀ®Î©¤·¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦Â¼¾¾Í¿Í¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÂçÂ¼Ä¾Ç·¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢Â¼¾¾¤¬04Ç¯¤Ë¥À¥¤¥¨¡¼¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅö»þ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢05Ç¯¤«¤é¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡Ë¤Ø¡¢ÂçÂ¼¤¬05Ç¯¤Ë¶áÅ´¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ø¤½¤ì¤¾¤ìFA¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°ÜÀÒÁ°¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤É¤Á¤é¤â¸ÅÁã¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¤È¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¥È¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
