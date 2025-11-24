年齢を重ねるにつれ、子育てや仕事の責任が増し、忙しさに追われる日々のなかで「自分のことは後回し」になっている人も多いでしょう。しかし、ある日突然その“後回し”の代償が、人生を揺るがすかたちで現れることもあるようです。獅子にひれ氏の著書『定年が気になりはじめた50代おひとりさま女子たちのトリセツ』（ごきげんビジネス出版）より、著者の「転機」となった出来事とそこから得た教訓をみていきます。

50歳を目前に意識した「人生の折り返し」

誰にでも人生の転機となる出来事があります。私の場合、それは予期せぬ病気からのはじまりでした。「自分らしい生き方」に気づくきっかけとなった、必然ともいえる、そして誰にでも起こり得るような私の体験についてお話しさせてください。

40代後半だった私は息子とふたり暮らしで、仕事に追われる毎日を送っていました。当時勤めていた会社は自宅から遠く、往復4時間かけて通勤。そのため自宅と会社を往復するだけの生活を十数年続けていました。休日は家のことに追われるか、疲れ果ててただただ休息するか、いま思うとよくやっていたなと思う生活スタイル。睡眠時間は毎日4〜5時間ほどでした。

ちょうど息子の大学卒業を間近に控え、教育費用のおわりが見えはじめてきた頃。私はまもなく50歳という節目を迎え、ふと人生の折り返し地点にきたような気持ちになりました。

山登りでたとえると、見えない山頂を目指していたと思っていたのが「あれ？ もしかして、下山している？」と、登りではなく下っていると感じ、その道のりの長さも見えてきたような気がしたのです。これが「人生の折り返し」を意識する、ということなのかもしれません。

そうして「老後資金も、そろそろちゃんと考えないと」と思いはじめるようになりました。それまで30年近く会社勤めを続けてきたなかで、「定年」という言葉がようやく自分事として考えられるようになってきたのです。すると両親の介護も気になります。まだまだ先のことだと思っていた「自分の老後」がリアルなものになってきました。

「定年まであと何年だっけ……そもそも定年まで働くの？ 定年まで体力もつかな……」と自問自答するようになりました。

仕事、子育て…「自分の人生」はいつも二の次だった

子育ても一段落し、キャリアを積み重ねることが生きがいだった時期でもあります。一方で、振り返るとこれまで仕事と子育て中心で「自分の人生」はいつも二の次でした。

年末年始やお盆休みに学生時代の友人と会うことはありましたが、趣味らしい趣味をもつこともなく、地域活動に参加する余裕もありません。会社のつながり以外で新しい人と出会う接点も少なく、同年代の定年を迎える世代の女性と話をする機会もほとんどありませんでした。

これから先どう生きたいかを考えてこなかった自分に対し、焦る気持ちが出てきました。心のどこかで漠然とした不安を抱えていました。

「このまま働き続けられるのかな……」「息子が家を出たあと、私はひとり暮らしをしていけるのかな……」

そんな想いはあっても、何か行動するでもなく、日々のいろいろな締め切りに追われるなかで、いつも後回しにしてきました。

しかし転機は50代前半で訪れました。

重度の頚椎椎間板ヘルニアで医師から告げられた「最悪の可能性」

息子が就職のため家を出て、私はいよいよひとり暮らしになった年のことです。ある日突然の体調不良、原因は重度の頚椎椎間板ヘルニアでした。検査の結果「このままだと、次に衝撃を受けたとき、全身不随になる可能性がある悪化した状態。すぐに手術と入院が必要です」とドクターに告げられました。

手術をしても症状は取りきれない可能性があること、首を前方から切開する術式のため、合併症で声が出なくなったり、最悪の場合は死に至ったりするリスクもあるとのことで、術後に元どおりの健康な体に戻る確率は2分の1との説明を受けました。

あまりの突然の出来事に「なんで、私がこんなことに……」という驚きとショックは隠せませんでした。信じられずサードオピニオンまでしたくらいです。いろいろな角度から不安が襲いました。

「手術はうまくいくだろうか……うまくいったとしても、どこまで回復できるだろうか」「術後に元の生活に戻れるのだろうか？ もし戻れなかったら、仕事は、生活は、私のこれからの人生は、どうなるのだろうか」

見えない将来への不安で押しつぶされそうになりました。まわりを見る余裕がなくなり、孤独感でいっぱいでした。まさしく負のスパイラルです。心を閉ざして苦しい時間を過ごし、眠れない日が続きました。これまで当たり前だった「健康」を突然失うかもしれない恐怖とともに、「健康」という土台のうえに「私の人生」があることを思い知る出来事になりました。

「2分の1」に勝利…手術は成功し、日に日に回復

発症してから2か月後、私は手術を受けます。「手術はうまくいきましたから、もう大丈夫！」とドクターに言われたときは、うれしくて涙が出ました。

ラッキーなことに、術後はわずかの痛みや不調も残らず、合併症もなく、日に日に回復。術前の不安は見事に消えて、感謝という言葉だけでは言い表せない幸せな気持ちで毎日を過ごしました。

自分を後回しにした“ツケ”か…失って気づいた「健康」の重要性

この経験がなければ、これまで当たり前だった「健康」をこれほど意識することはなかったと思います。「健康」だからこそ、やりたいことができていることに初めて気づけました。失って気づくとはよくいいますが、私の場合は失いそうになって気づけたので、そういう意味でもラッキーなほうだと思えます。

普段から、自分の体からのSOSに敏感でいれば、運動や生活習慣など気にしていれば、未病ケアや予防もできていたのかもしれなかったと反省しました。

健康であるために、無理をしすぎない、ストレスを抱えない、よく眠る、バランスよく食事をする、適度に運動する、など健康によいといわれる生活を送るために必要なことは頭でわかっていても、できるほうが難しいのではないかと思っていました。仕事や子育てをしている期間は、とくに自分のことが後回しになってしまいがちです。

働く皆さんは、どうでしょうか？ 大なり小なり自分を後回しにした経験をもっている人がいるのではないかなと思います。ですが、こうしてそのツケが訪れるときがくることもあります。これから先の人生を考えたとき、まずは健康であり続けること。やはりこれが生きていくうえですべての土台であり、必要不可欠なことだと実感しました。これは年齢に関係なく、すべての人にいえることではないでしょうか。

私のようにひとり暮らしだと、より一層、生きていくうえで根幹になります。健康であって初めて自分らしく人生を楽しめる、やりたいことも好きなようにやれる、なんなら文句のひとつだって言えるのだと思います。

いまが「仕切り直し」のタイミング…自分の声を聞き、退職を決意

3か月の休職期間を経て無事に復職した私は、以前と同じようにハードワークの日々に戻っていったのですが、何かが違いました。

そこには体調の変化に、より敏感になった自分がいたのです。これまでの習慣からどうしても仕事中心の生活に戻ってしまうなか、「このままでいいのだろうか」という問いが、より大きな声で心のなかで響くようになっていました。

そして私はほどなく退職を決意することになります。

これから先、仕事をしたくないわけではありませんし、仕事をしなくていいわけでもありません。ただ、いまの仕事環境と自分のあり方はこれまでと変わっておらず、せっかく病気をして気づいた大切なことを生かせないまま過ごしていることに、このままではまた同じことを繰り返してしまうのではないか、本当にこのままでいいのか……と切羽詰まって苦しい気持ちになりました。

その苦しい気持ちに気づいた瞬間、「いまがちょうど人生を見直す仕切り直しのタイミング」だと確信した私は、自分の心の声に素直に従い、次の仕事が決まらないまま思い切って仕事を辞めることを決めたのです。そして「自分と向き合う時間」をもつことを選択しました。

その期間を決めていたわけではありませんでしたが、「見直しがおわった」と感じたときには、すでに5か月が経っていました。俯瞰的に自分のこれまでを振り返り、自分とたくさん対話をしたと思います。

この期間を終える頃、私はこれから先の人生に対して不安なく、むしろワクワクする気持ちでいっぱいになっていました。「自分と向き合う時間」を過ごした結果として、自分の心の奥底から湧いてくる「やりたいこと」があることに気づき、その準備を整えられたのです。

病気をしたことも、離職期間をつくったことも、私にはプラスでしかなかったと、いまはそう思えます。私はいくつもの新たな気づきを得て、次の新しい道に進むことができました。勇気を出して立ち止まることは必要だったと確信しています。

獅子にひれ

ライター／AFP

※本記事は『定年が気になりはじめた50代おひとりさま女子たちのトリセツ』（ごきげんビジネス出版）の一部を抜粋し、THE GOLD ONLINE編集部が本文を一部改変しております。

