67ºÐÌ¾¾¤¬¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡×¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¡ÈÉü³è¡É¡Ä¸×ÅÞ¤â°ÂÅÈ¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¤ËÅÐ¾ì
¡¡ºå¿ÀÁ°´ÆÆÄ¤Ç¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¤Î²¬ÅÄ¾´ÉÛ»á¤¬23Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥Ç¡¼¡×¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¸½ÌòÁª¼ê¤ÈOB¤ÎÁðÌîµåÂÐ·è¤Ç¸µµ¤¤½¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÈÆ±¤¸½Ä¤¸¤Þ¤ÎË¹»Ò¤ËÇØÈÖ¹æ¡Ö16¡×¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Î²òÀâ¤âÆÈÆÃ¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö½ª»Ï¾Ð´é¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤³¤ì¡×¡Ö¤É¤ó¤Ç¤ó¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ë¤È¼ãÊÖ¤ë¤è¤Ê¡×¡Ö²¬ÅÄ¾´ÉÛ¤µ¤ó¤Î²òÀâºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ£Àîµå»ùVSº´Æ£µ±ÌÀ¤ò¸«¼é¤ë²¬ÅÄ¾´ÉÛ¤Çµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Î»þ´¿À¼¤¨¤°¤¤¾Ð¡×¡ÖÇØÈÖ¹æ16¤É¤ó¤Ç¤ó¤Ï¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁáÂç»þÂå¤ÏÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¤Î¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿²¬ÅÄ»á¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ëºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ò´Þ¤á¸½ÌòÄÌ»»1520°ÂÂÇ¡¢247ËÜÎÝÂÇ¡¢836ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1985Ç¯¤Ë¤ÏÅÁÀâ¤Î¹Ã»Ò±à¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó3Ï¢È¯¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï2005Ç¯¤È2023Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë