¡Ú¶å½£¾ì½ê¡Û°ÂÀÄ¶Ó¡¡ÅØÎÏ¤Ç¤Ä¤«¤ó¤À½éÍ¥¾¡¤ÈÂç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¡¡Âç»Õ¾¢¤¬»ØÅ¦¡ÖÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¤â¡Ä¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê£²£³Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤¬ËÜ³ä¤ÇÂç´Ø¶×ºù¡Ê£²£¸¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤òÆâÌµÁÐ¤Ç²¼¤·¡¢£±£²¾¡ÌÜ¡Ê£³ÇÔ¡Ë¡£·èÄêÀï¤Ç¤Ï²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤òÁ÷¤êÅê¤²¤ÇÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¹âÅÄÀî¿³È½ÉôÄ¹¡Ê¸µ´ØÏÆ°Â·ÝÇµÅç¡Ë¤ÏÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤ËÂç´Ø¾º¿Ê¤ò»ð¤ëÎ×»þÍý»ö²ñ¤Î¾·½¸¤òÍ×ÀÁ¤·¡¢¼õÂú¤µ¤ì¤¿¡££²£¶Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë½é¾ì½ê¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÍý»ö²ñ¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°¤Ë¡ÖÂç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¡¡¿·ÆþËë¤«¤é£´¾ì½êÏ¢Â³¤Ç£±£±¾¡¤òµó¤²¡¢º£¾ì½ê¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£±£²¾¡¡£È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤ÎÀº¿Ê¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡££±£°·î¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¡£·Î¸ÅÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Î¤Ê¤«¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï½É¼ËÆâ¤Î¥¸¥à¤ÇÏ¢Æü¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤à¿ô¾¯¤Ê¤¤ÎÏ»Î¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸µ²£¹Ë°°ÉÙ»Î¤ÎµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤ÏàÂ¹Äï»Òá¤Ë¤¢¤¿¤ë°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÃÃÏ£¤òÅÁ¤¨Ê¹¤¯¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀéÂå¤ÎÉÙ»Î¤µ¤ó¤â¡¢¿²¤ëÁ°¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç»Í¸Ô¤ò£µ£°£°²óÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¸½ÃÏÂÚºßÃæ¤Î¡Ë£±½µ´Ö¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤À¤¤¤Ö°ã¤¦¤è¡£¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤ë¡£¡Ê¼«¿È¤â¡Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¾ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃ´¤¤¤Ç¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÏÓÎ©¤Æ£µ£°£°¡¢»Í¸Ô£µ£°£°¡¢¤¹¤êÂ£µ£°£°¡Ä¡£´À¤ò¤Ó¤Ã¤·¤ê¤«¤¤¤Æ¤«¤éÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤Ä¤«¤ó¤À½é»òÇÕ¤ÈÂç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤À¤Ã¤¿¡£É½¾´¼°¤ÎÍ¥¾¡ÎÏ»Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÂç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤ÎÈÖÉÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Áá¤¯¤â»ëÀþ¤ÏÈÖÉÕ¤ÎÄºÅÀ¤Ø¤È¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£