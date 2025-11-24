LDH所属アーティストがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）に密着するエンターテインメントドキュメンタリー番組『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』

日本の音楽シーンを席巻し続け、ダンスと歌を融合させたエンターテイメントを日本の音楽シーンに定着させ、夢を持ち仲間と共に進み続ける信念を実現してきたEXILE。今年、2025年には、ボーカルのATSUSHIが完全復活。11人体制で挑む約3年ぶりとなるドームツアー（11月15日開幕）までの道のりに密着する。

EXILE AKIRAへの密着4回目。11月24日放送の『Rising Sun～後戻りはしないOne Way Road～』で、舞台は、ついに日本へ。9月のラゾーナ川崎プラザ。熱気を帯びた人々が集うその中心にいたのは、EXILEだった。この日開催されたのは、約3年ぶりとなるドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』のキックオフイベント。「モールからドームへ」を合言葉に、実に24年ぶりとなるショッピングモールでのイベントだった。リーダー不在という困難な時期を経て、ついに完全な姿でのEXILE帰還が現実となった。

「累計すると、僕が一番ステージに立ってる時間が長くなってしまった」と語り始めたAKIRA。2013年、創設者であり精神的支柱であったHIROがパフォーマーを勇退しEXILE第三章が終幕。翌年にはオーディションを経て岩田剛典、白濱亜嵐、関口メンディー、世界、佐藤大樹が加入し19人体制で第四章が開幕したが、2015年末にはオリジナルメンバー松本利夫、ÜSA、MAKIDAIが勇退。さらに、グループの核であるATSUSHIのソロ活動や体調不良にコロナ禍も重なり、グループは前進するための明確な指針を見失っていく。AKIRAは当時を「EXILEのリーダーがいなくなり、EXILEの顔を失った。そのEXILEをどうすべきか、どう繋いでいくのかをすごく悩みましたね」と振り返る。

グループがアイデンティティの危機に瀕する中、残されたメンバーたちはいかにしてその存在意義を問い直し、前進しようとしたのか――。その苦闘が、2025年上半期のツアータイトル『WHAT IS EXILE』…「EXILEとは、何か」に込められていた。

EXILEが模索したのは、グループの存続だけではなかった。その精神と伝統をいかにして次世代へと繋いでいくかという、未来を見据えた戦略的なビジョンとして、『WHAT IS EXILE』ツアーでは公演ごとに異なるEXILE TRIBE後輩メンバーたちが参加する「スターティングメンバー」を導入した。

AKIRA自身がEXILEであることに誇りを持ち、EXILEのあり方に誰よりもこだわり、大のEXILEファンでもあるように、「スターティングメンバーの子たちも、小学生からEXILEの歌とダンスが隣にあり、EXILEみたいになることを夢見て生活してきた。その夢の原点であるEXILEのステージに立つ。これこそが“僕らにしかできないこと”」だとAKIRAは確信する。夢を体現した彼らがパフォーマンスすることで、EXILEの楽曲に込められた希望や物語がよりリアルな熱量をもって観客に響く。これは、夢が次の夢を生むという、LDHの理念にも繋がる。

そして次世代との融合を経て、『WHAT IS EXILE』ツアーファイナルで、ついに休養していたATSUSHIが完全復活した。このATSUSHIの帰還は唐突な出来事ではなく、昨年から周到に描かれていた計画だった。それは、AKIRAが中心となり『WHAT IS EXILE』でグループの「今」を繋ぐ道と、ATSUSHIが休止していたソロ活動を再開しファンとの絆を再構築する道、その二つの流れが合流する着地点として設定されていたのだ。

ATSUSHIもここまでのAKIRAのことを「オリジナルメンバーが抜けていって、AKIRAがパフォーマーとしてのリーダー的存在になった。結婚や海外進出のことも加わり、大きな責任が生まれて逞しくなったと思います。ツアーのプロモーションで福岡でご飯を食べた時、弱音を吐いたり相談するタイプじゃないのに、AKIRAなりにすごく悩みを抱えていたんだなと驚きました」と語る。

いよいよ始まる完全体でのドームツアー。そのタイトル『THE REASON』という名が示す通り、「理由（Reason）」を意味するこのツアーこそが、「『WHAT IS EXILE』への答えを提示するライブになる」とAKIRAは断言する。

番組では、AKIRAの独白や、ATSUSHIへのインタビューに加え、『THE REASON』に向けての裏側にも独占密着。次週は、いよいよ初日を迎える『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”」を紹介。EXILEが、いよいよ動き出す――。

ABCテレビ『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、毎週月曜深夜1時52分放送。TVerでも無料配信。