Ä¹Ìîµ×µÁ¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡¢¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡¡²ÖÂ«¤òÂ£Äè¡¢µå¾ì¤É¤è¤á¤
¿ûÌî¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹Ìîµ×µÁ³°Ìî¼ê¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬23Æü¡¢µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ÖÂ«Â£Äè¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£µå¾ì¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤Ï2ÅÙ¤ÎÆþÃÄµñÈÝ¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯¤Ëµð¿Í¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é128»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.288¡¢19ËÜÎÝÂÇ52ÂÇÅÀ¤Ç¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¯¤È¡¢Íâ2011Ç¯¤Ë¤ÏÂÇÎ¨.316¤Ç¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶¦¤Ëµð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¿ûÌî¤ÈÄ¹Ìî¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£µå¾ì¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¤É¤è¤á¤¡£Ä¹Ìî¤âÌÜ¤ò½á¤Þ¤»²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë