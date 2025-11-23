Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤Î¡È¥¬¥Á¼ººö¡É¤Ï¡ÖËÍ¤Î¤»¤¤¡×¡¡·Ý¿Í¤¬È¿¾Ê¡ÄË½¸ÀÏ¢È¯¤Ç¡Ö¿§¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¡×
Æ£Ï²¤ËË½¸À¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë°¤¤¤¯¤»¤Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Îµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤¬23Æü¡¢DeNA¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖBAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN! DAYS ¡Á Supported by ¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×2ÆüÌÜ¤ËÅÐ¾ì¡£Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤Ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥±¥ó¥«·Ý¤ÇÀ©µå¤¤¤¸¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¹±Îã¤Î¥±¥ó¥«¤òÈäÏª¡£¤½¤³¤Ç»ß¤á¤ËÍè¤¿Æ£Ï²¤ËÂÐ¤·¡¢ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë°¤¹¤®¤Æ¸«¤Æ¤Æ¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÄËÎõ¤Ê¥¤¥¸¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¤â¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÇÄÉ¤¤Æ¤¤Á¡£¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë°¤¤¤¯¤»¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼µ¢¤ê¤¿¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤â°ã¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈË½¸À¤òÅÇ¤¯¤È¡¢Æ£Ï²¤â¡Ö¥Þ¥¸¤ÎÄË¤¤¤ä¤Ä¤¸¤ã¤ó¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤âµåÃÄ¤«¤é¤Ï°ì±þOK¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢±ê¾å¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¹ÔÆ°¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Á°¤Ë¤³¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î2¿Í¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ£Ï²¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Ìîµå¥Ð¥È¥ë¤Ç¼ººö¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÆ£Ï²Áª¼ê¤¬¥Õ¥é¥¤¤òÊá¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°ì¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ç¤â¡¢Æ£Ï²Áª¼ê¤ÎÂç¤¤Ê¿´¤Î¤ª±¢¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤»¤º¥·¡¼¥º¥óÂç³èÌö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë