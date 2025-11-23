¡Ö¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤ë¡×¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡¢30Âå¤ÇÃ©¤ê¤Ä¤¤¤¿¡È¶ÃÏ¡É¤ÈÍ½´¶¤·¤¿¡ÈÅñÂÁ¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¡É
¡¡·ÄØæÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¥Í¥¿¤ÇÏÃÂê¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ë¡£·Ý¿Í¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢Ê¸É®²È¡¢»Ê²ñ¼Ô¡Ä¡Ä¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤ò¥µ¥Ð¥¤¥Ö¤·Â³¤±¤Æ¤Ï¤ä30Ç¯°Ê¾å¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÎÈà¤Ïº£¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¸ÀÍÕ¤Ø¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¶¤òÊ¹¤¤¤¿¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë!¥¢¥¤¥É¥ëÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¸½Ìò·ÄÂçÀ¸»þÂå
¥Æ¥ì¥Ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿
¡ÖËÍ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿'90Ç¯ÂåÅö»þ¤Ï¡¢Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¾Ð¤¤¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤êÄÁ¤·¤¬¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡ØÂç¹¥¤¤Ê¡È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¡É¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢·ÄØæÂç³Ø¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢»ÍÂçÂ´¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë½Ð¿È¤Î·Ý¿Í¤¬¾Þ¥ì¡¼¥¹¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¡£Èà¤Ï'94Ç¯¤Ë¡¢¥¨¥¢¥í¥Ó¥¯¥¹¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Æ²£ÍÉ¤ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬Æü¾ï¤Î¤É¤³¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤òÊü¤Ä¥Í¥¿¡Ö¾®¿´¼Ô¹îÉþ¹ÖºÂ¡×¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¡£
¡¡ÀïÎ¬Åª¤Ê¿Ê³Ø¤«¤éÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Èà¤â¡¢º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼31Ç¯¡£¤½¤Î´ü´Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤òÆ´¤ì¤Î¡È¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ¡É¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î10Ç¯¤Û¤É¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ï¡È¸ÀÍÕ¤Î³ÊÆ®µ»¡É¡£°ì¤Ä¤Î¸½¾Ý¤Ë¤Ò¤È¸ÀÅº¤¨¤Æ¾Ð¤¤¤òÀ¸¤àÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤ï¤ÐÀï¤¤¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£SNS¤äYouTube¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ï»þ´Ö¤ÎÎ®¤ì¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éºÇÅ¬¤Ê¸ÀÍÕ¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ÇÌÌÇò¤µ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤ÆºÇ¶á¤Ï½Ö»þ¤Ëµ¡Å¾¤òÍø¤«¤»¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤¬MC¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¤«¤¯¸À¤¦¤Õ¤«¤ï¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈÖÁÈ¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ìó9Ç¯´ÖMC¤òÃ´¤Ã¤¿TOKYO MX¤Î¿Íµ¤¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡Ù¡Ê5»þÌ´¡Ë¤Ï·Ý¿Í¤È¤·¤Æµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö20ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ²¼ÀÑ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎÃÄÂÎ·Ý¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿È¤Ë¤Ä¤«¤º¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¡È¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«µï¾ì½ê¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢30Âå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¿´¶¤Ë¤¢¤ëÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¡Ù¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÇ®¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÎÏ¿Ô¤¤Æ¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤ëÌ¤Íè¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢½ù¡¹¤ËMC¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Ê¤¬¤éÈÖÁÈ¤ò¿Ê¤á¤ë¡ÈÎ¢²ó¤·¡É¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø5»þÌ´¡ÙMC¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼«¿È½é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷ÂÓÈÖÁÈ¤ÎMC¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¡£°ì¿Í¾Î¤ò¡Ö»ä¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¡£5»þÌ´¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤³¤½¡È¼«Í³ËÛÊü¡É¤À¤¬¡¢MC¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê»Å»ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¤´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¡È¥Ð¥ì¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë
¡Ö¼«Í³¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£MC¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà¡¦Èà½÷¤¿¤Á¤Î¼ê¹Ë¤ò°®¤ëÌò³ä¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ²¿Ç¯¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¡È»Ø´ø¼Ô¡É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤ÏÊÔ½¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤´¤È¤Ë¥Æ¥ó¥Ý¤ä´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ò³Ú´ï¤ËÎã¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇ³Ú´ï¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥¿¥¤¥×¤â¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²»¿§¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²»³Ú¤òÆ³¤¯»Ø´ø¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢MC¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¼«Ê¬¤ÏÈÖÁÈ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È²»¿§¡É¤òÊÑ¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤À¡¢¤È¤Õ¤«¤ï¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡ÊÌÀÀÐ²È¡Ë¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤¬MC¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¡È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤Î²»¿§¡É¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤ÉËÍ¤Ï¡¢Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ì½ê¤äÌò³ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë²»¿§¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥×¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼«Æ°¤Ç²»¿§¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÂÇ³Ú´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£20Âå¤Î¤³¤í¤Ï¤¤¤¸¤é¤ì¥¥ã¥é¤Î²»¿§¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡×
¡¡³Ú´ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÈÖÁÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼³¦¤Î¥Þ¥¨¥¹¥È¥í¤À¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤Õ¤«¤ï¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¹Ç¯·ÝÇ½³¦¤òÉº¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖROCKETMAN¡×Ì¾µÁ¤ÇDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤ä¾®Àâ¤Î¼¹É®³èÆ°¤â¹Ô¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È´é¡É¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö²»³Ú³èÆ°¤Ï20ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø»þÂå¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤È²»³Ú¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤à¤«Çº¤ó¤À¤Û¤É¡È²»³Ú¤ä¥ê¥º¥à¡É¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂçÀÚ¤Ê¥ë¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¼¹É®³èÆ°¤â¡¢ËÍ¤ò¹½À®¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¡£¤Ò¤È¸À¥Í¥¿¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡È¸ÀÍÕ¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½ÐÈÇ¤¹¤ë¤·¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬À¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¤Õ¤«¤ï¤Õ¤«¤ï¤·¤Æ¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊBS¥Õ¥¸¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î±ü¿¼¤µ¤òÃµµá¡£¸À¸ì³Ø¼Ô¤ÎÀîÅº°¦¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤ä¥È¡¼¥¯¤òÄÌ¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¤ÎÌÌÇò¤µ¤äÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ÀÍÕ¤Ï»þÂå¤È¤È¤â¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÊÑÍÆ¤¹¤ëÆüËÜ¸ì¤ò¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Êª¤Î¤è¤¦¤ÊÌÌÇò¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¡¦²»³Ú¡¦Ê¸¾Ï¨¡¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¸½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡ÈËÜÍè¤Î¼«Ê¬¡É¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î³èÆ°¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖËÍ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Î¡È¸¶±Õ¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢³èÆ°¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ»ÅÙ¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÄÂÎ·Ý¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¿§¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ°ì¤Ä¤Î³¨¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¿§¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó´õ¼á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢²»³Ú¤äÊ¸¾Ï¤Ï¡¢Ç»ÅÙ¤¬Ç»¤¯¡¢¤è¤ê¸¶±Õ¤Ë¶á¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼Â¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ø¤Õ¤«¤ï¤µ¤ó¤ÎËÜ¡¢½é¤á¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ØDJ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£À¤´Ö¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¡È¥Ð¥ì¤Æ¤Ê¤¤¼«Ê¬¡É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë°ìºý¤¬¡¢10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤À¡£
¤³¤ÎËÜ¤òÊÒ¼ê¤ËÅìµþ»¶ºö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é
¡¡¡ÖÅìµþ¿·Ê¹¡×¤Ç2Ç¯´ÖÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡ÖÅìµþ23¶èÊª¸ì¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Æ±½ñ¡£¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¤Î»×¤¤½Ð¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ë¿·½É¤ä¡¢¾¼ÏÂ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆüÊëÎ¤¤Î½ãµÊÃã¤Ç¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ê¤É¡È¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤Î»ëÅÀ¡É¤ÇÅìµþ¤Î³¹¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2ËÜ¤Î¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤¬¡¢ºù¤Î²Ö¤Ó¤é¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¡¢µõ¼ÂÆþ¤ê¸ò¤¸¤ëÆÈÆÃ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¡Ö¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤Ï¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Ë´¶¾ð¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤º¡¢¼«¸ÊÈãÈ½¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¤ËÄÖ¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÄÌ¤·¤Æ²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤È¤¤¤¦³¹¤Î¿·ÄÄÂå¼Õ¤ÎÁá¤µ¡£ÆÃ¤ËºÇ¶á¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÇºÆ³«È¯¤¬¿Ê¤ß¡¢³¹¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡È23¶è¤Îº£¡É¤ò¼Ì¤·¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤â¡¢30Ç¯½»¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ª½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Åìµþ¤È¤Î¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢°¦Ãå¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½é¤á¤ÆÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿³¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤òÊÒ¼ê¤Ë¡¢Åìµþ»¶ºö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡È¤Þ¤À¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¡É¤È°ì½ï¤Ë¡¢ÈÕ½©¤ÎÅìµþ¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ºÇ¿·´©¡ØÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡Ù
¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡¡ÀÇ¹þ¤ß1760±ß¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Âç´ÓÌ¤Íè¡ÊÀ¶ÃÌ¼Ò¡Ë¡¡»£±Æ¡¿»³ÅÄÃÒ³¨
¤Õ¤«¤ï¡¦¤ê¤ç¤¦¡¡1974Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£1994Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Ä¹È±¤ËÇò¤¤¥Ø¥¢¥¿¡¼¥Ð¥ó¤òÁõÃå¤·¤¿¡Ö¾®¿´¼Ô¹îÉþ¹ÖºÂ¡×¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¯¡£ROCKETMANÌ¾µÁ¤ÇDJ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢µ©Í¤Ê¥»¥ó¥¹¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç·ÝÇ½³¦¤òÉº¤¦¡£¡ØÀ¤¤ÎÃæ¤ÈÂÊÂ¤ß¤¬¤½¤í¤ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¸ì³¦·¨¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£