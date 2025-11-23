5»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¡Ä±ÑÆüËÜ¿Í¤¬¡Ö´°àú¥¯¥í¥¹¡×¡¡¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É´ÆÆÄ¤â´ó¤»¤ë¿®Íê
¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£ºä¸µÃ£Íµ¡¢2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎMFºä¸µÃ£Íµ¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î22Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Âè16Àá¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥í¥àÀï¡Ê3-2¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·¤¿ºä¸µ¤Ï±¦¤«¤é¤ÎÀµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÇÉÔÆ°¤Î¼çÎÏÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºä¸µ¤Ï5»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Á°È¾32Ê¬¤Þ¤Ç2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Î¤Ê¤«¡¢Æ±41Ê¬¤ËºäËÜ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÍø¤Â¤È¤ÏµÕ¤Î±¦Â¤Ç¾å¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òFW¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¨¥¯¥ë¥¹¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ·â¤Î1ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö´°àú¥¯¥í¥¹¡×¤È¤â¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¹âÀºÅÙ¥¥Ã¥¯¤ÇÌ£Êý¤Î¥´¡¼¥ë¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤éÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥³¥Ù¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¸åÈ¾11Ê¬¡¢16Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÆÀÅÀ¤·¤ÆµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£3-2¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ37¤Ç2°Ì¤Ë7º¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¼ó°Ì¤òÆÈÁöÃæ¤À¡£¤½¤·¤Æºä¸µ¤ÏÄ¾¶á5»î¹ç¤Ç3¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È½Ð¿§¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë