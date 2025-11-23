¡È¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡É¤Ë¥Ð¥¤¥¯¹¥¤¤Ê83ºÐ½÷À¡ª¥é¥¤¥À¡¼Îò¤Ï60Ç¯¡Ö¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¿ÍÎ¤Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ê¤¼¤À¤«¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÂ¸ºß¤¹¤ë°ì¸®²È¤È¡¢¤½¤³¤Ë½»¤Þ¤¦¿ÍÊª¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÇ÷¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¡Ù¡£
11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÇÏ¾ìÅµ»Ò¤È¾®¿¹È»¡ÊGENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
ÆàÎÉ¸©¤Î»³¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤òÈ¯¸«¡£
²È¤Þ¤Ç°ìËÜÆ»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢·úÊª¤À¤±¤¬³ÎÇ§¤Ç¤Èª¤äÅÄ¤ó¤Ü¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤Ë¿¹¤ÎÃæ¤Î¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤À¡£
ÁÜº÷Ââ¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î½¸Íî¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Ø¤ÈÂ³¤¯¤è¤¦¤ÊºÙ¤¤»³Æ»¤À¤±¤¬Â³¤¯¿¹¤ÎÃæ¡£¤½¤ó¤ÊÆ»¤ÎÀè¡¢»³¤Î¼ÐÌÌ¤Ë²È¤¬·ú¤Ä½¸Íî¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤³¤Ç65ºÐ¤ÎÃËÀ¤òÈ¯¸«¤·¡¢±ÒÀ±¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ö¤³¤³¤Ï¡Ä¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿À¼Ò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È³Î¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ë¤è¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢Áð´¢¤ê¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤Ê¤¬¤é¿ÆÀÚ¤Ë¤â¿À¼Ò¤Þ¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ÎÆ»Ãæ¡¢ÀèÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÉÔ°Õ¤ËÄä¼Ö¤¹¤ë¤ÈÊÌ¤ÎÃËÀ¤Î¸µ¤Ø¡£°ÆÆâÌò¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿ÃËÀ¤¬Ç°¤Î¤¿¤á¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
±ÒÀ±¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¿À¼Ò¤È¤Ï°ã¤¦¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡Ä¤³¤³¤Ï¡¢80Âå¤Î½÷À¤¬Â©»Ò¤µ¤óÉ×ÉØ¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªÂð¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦º£ÅÙ¤Ï³ÎÅÙ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤¬¡£¤³¤³¤«¤é2¿Í¤ÎÃËÀ¤¬ÀèÆ³Ìò¤È¤Ê¤ê°ì¸®²È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
½¸Íî¤«¤é»³Æ»¤Ø¤ÈÆþ¤ë¤È¡¢ÀèÆ³Ìò¤ÎÃËÀ¤¬¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¡£ÁÜº÷Ââ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉáÄÌ¼Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤³¤«¤éÀè¤ÏÆ»Éý¤¬¶¹¤¯µÞ¼ÐÌÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ»¤ÎÀè¤Ï·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤â¼ÖÉý¥®¥ê¥®¥ê¤Î´í¸±¤Ê»³Æ»¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜº÷Ââ¤ÏÄó°ÆÄÌ¤êÅÐ»³¤Ç°ì¸®²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¡£
»³Æ»¤ò¤·¤Ð¤é¤¯¿Ê¤ó¤ÀÀè¡¢ÀÚ¤êÂó¤«¤ì¤¿ÉßÃÏ¤Ë¹õ¤¤ÀÚºÊ²°º¬¤ÎÆüËÜ²È²°¤¬¹úÁ³¤È¸½¤ì¤ë¡£¡Ö¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢83ºÐ¤Î¸µµ¤¤Ê½÷À¤ÈÄ¹ÃËÉ×ÉØ¤À¤Ã¤¿¡£
50Ç¯Á°¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤Ø¤È²Ç¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢Í¥¤·¤¤É×¤È¤È¤â¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢31Ç¯Á°¤ËÉ×¤¬60ºÐ¤ÇÂ¾³¦¡£¸½ºß¤ÏÄ¹ÃËÉ×ºÊ¤È3¿Í¤ÇÆ±µï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥¤¥À¡¼Îò60Ç¯¤È¤¤¤¦½÷À¤Ïº£¤â¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ç»³Æ»¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢Ï¼¤Î½¸Íî¤Ø¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¡£¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥ë¥ó¥ë¥óµ¤Ê¬¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¸µµ¤¤À¡£
·è¤·¤Æ³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»³¿¼¤¤¥Ý¥Ä¥ó¤È°ì¸®²È¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¡£ÇÏ¾ì¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±»ß¤á¤ëÅÙÎÌ¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶Æ°¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£