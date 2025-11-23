¡Ö³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡×¡Ö²´éÚ¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×/Åß¤ÎÄêÈÖ¤¬ÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¯ÅÐ¾ì¡Ú´ÝµµÀ½ÌÍ¡Û
»¾´ô¤¦¤É¤óÀìÌçÅ¹¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍ¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ÉÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Åß¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡×¡Ö²´éÚ¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î25Æü¤«¤éÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±Æü¤«¤é¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼Ž¥¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÅ¹¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡×¡Ö²´éÚ¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¡Ò´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÅßµ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼ ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ó
¡ÚÁ´¹ñ¤Î¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥ÉÅ¹(¼ç¤Ë´´ÀþÆ»Ï©±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÆÈÎ©Å¹ÊÞ)¤ÇÈÎÇä¡Û
¢¡¡Ö³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡×²¹
ÀÇ¹þ²Á³Ê:ÊÂ920±ß¡¢Âç1,100±ß¡¢ÆÀ1,280±ß
ÈÎÇä´ü´Ö:2025Ç¯11·î25Æü¡Á2026Ç¯3·î¾å½Ü¤Þ¤Ç
¢¡¡Ö²´éÚ¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×²¹
ÀÇ¹þ²Á³Ê:ÊÂ890±ß¡¢Âç1,070±ß¡¢ÆÀ1,250±ß
ÈÎÇä´ü´Ö:2025Ç¯11·î25Æü¡Á2026Ç¯1·î¾å½Ü¤Þ¤Ç
¡ÚÁ´¹ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼Ž¥¥Æ¥Ê¥ó¥ÈÅ¹¤ÇÈÎÇä¡Û
¢¡¡Ö¤³¤¯»Ý ²´éÚ¥Ð¥¿¡¼¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×²¹
ÀÇ¹þ²Á³Ê:ÊÂ890±ß¡¢Âç1,070±ß¡¢ÆÀ1,250±ß
ÈÎÇä´ü´Ö:2025Ç¯11·î25Æü¡Á2026Ç¯1·î¾å½Ü¤Þ¤Ç
¢¨¡Ö³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡×¤ÎÊÂŽ¥Âç¤Î¤ß»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢ÍÆ´ïÂå¤È¤·¤Æ1ÇÕ50±ß¤¬¤«¤«¤ë¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ Åß¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡Ò´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÅß¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¯ÅÐ¾ì¡Ó
¡Ö³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡×¡Ö²´éÚ¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¤Ï¡¢´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÅß¤Îµ¨Àá¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤À¤È¤¤¤¦¡£2025Ç¯¤Ï¡ÖÅßÅþÍè¤È¶¦¤Ë¡¢¤ªÊ¢¤â¿´¤Ë¤â¤·¤ß¤ï¤¿¤ë¤ª¤¤¤·¤µŽ¥¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤¤¡×(´ÝµµÀ½ÌÍ)¤È¤·¡¢ÎãÇ¯¤è¤êÁá¤¤11·î¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£¢¡¡Ö³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡×
»Ý¤ß¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¹ç³ûÆù¡¢¾Æ¤ÌÜ¹á¤Ð¤·¤¤Çò¤Í¤®¡¢ÆÃÀ½³û¤À¤·¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£
¹ç³ûÆù¤ÏÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤Î¤¦¤É¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤ò¹Í¤¨¡¢ºÇÅ¬¤Ê¸ü¤ß¤Î¥í¡¼¥¹Æù¤ò»ÈÍÑ¡£ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤À¤·¤È°ì½ï¤Ë²ÐÆþ¤ì¤·¡¢¼êÁá¤¯»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£
´¨¤¤µ¨Àá¤Ë´Å¤ß¤¬¤è¤ê°ìÁØÁý¤¹Çò¤Í¤®¤Ï¡¢Å¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¾Æ¤ÌÜ¤ò¤Ä¤±¡¢¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¹á¤Ð¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£ÆÃÀ½³û¤À¤·¤Ï¡¢Å¹Æâ»Å¹þ¤ß¤ÎÇò¤À¤·¤ËÆÃÀ½¤Î¤«¤¨¤·¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¹ç³ûÆù¤Î»é¤È»Ý¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ö³û¤Í¤®¤¦¤É¤ó¡×¢¡¡Ö²´éÚ¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×
¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤Î²´éÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë²´éÚ¡¢¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¡¢Çò¤Í¤®¤ò°ì½ï¤Ë¿æ¤¯¤¿¤á¡¢²´éÚ¤Î»Ý¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£Çò¤Í¤®¤Î¤·¤ã¤¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È´Å¤ß¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê²´éÚ¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤Ë¤Ï¡¢Å¹¤Ç¿ô»þ´Ö¤ª¤¤Ë°ú¤¯¹á¤êË¤«¤ÊÇò¤À¤·¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë»ÈÍÑ¡£¶Ì»Ò¤ò¿ô²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¡¢ÃúÇ«¤Ë¼ê»Å¹þ¤ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤í¤È¤í¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ø¤«¤éÄ¾ÀÜ´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¿å¤ÇÄù¤á¤Ê¤¤³øÈ´¤ÌÍ¤Ï¡¢É½ÌÌ¤¬ÌÓ±©¤À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤À¤·¤¬¤è¤¯Íí¤à¤È¤¤¤¦¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ö²´éÚ¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×¢¡¡Ö¤³¤¯»Ý ²´éÚ¥Ð¥¿¡¼¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×
2024Ç¯1·î¤Ë½é¤á¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¡Ø²´éÚ¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡Ù¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£
²´éÚ¤ò¤«¤é¤Ã¤ÈÍÈ¤²¡¢³°¤Ï¤µ¤¯¤Ã¤ÈÃæ¤Ï¤×¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£ÍÈ¤²²´éÚ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¡¢µû²ð¤Î»Ý¤ß¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÀ½³¤¾ß¤À¤ì¤ò¤«¤±¡¢¥Ð¥¿¡¼¤ÇÁ´ÂÎ¤Ë¿¼¤¤¥³¥¯¤ò²Ã¤¨¤¿¡£
»Å¾å¤²¤Ë¾Æ¤¥Ð¥é³¤ÂÝ¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡¦¥ì¥â¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç²´éÚ¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
´ÝµµÀ½ÌÍ¡Ö¤³¤¯»Ý ²´éÚ¥Ð¥¿¡¼¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×