¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè11Àá ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È vs ¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè11Àá ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î22Æü23:30¤Ë¥¸¥°¥Ê¥ë¡¦¥¤¥É¥¥¥Ê¡¦¥Ñ¥ë¥¯¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥»ー¥ë¡¦¥®¥é¥·¡ÊFW¡Ë¡¢¥«ー¥Ëー¡¦¥Á¥å¥¯¥¨¥á¥«¡ÊMF¡Ë¡¢¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¦¥ó¥À¥Ö¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥§¥¤¥ßー¡¦¥ë¥¦¥§¥ê¥ó¥°¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ó¥é¥ë¡¦¥Ï¥Ì¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
34Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥¨¥à¥ì¡¦¥¸¥ã¥ó¡ÊMF¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬ÀèÀ©¡£
¤µ¤é¤Ë41Ê¬¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¤¥¢ー¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤Ç2-0¡£¤µ¤é¤Ë¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2-0¤È¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾³«»ÏÁá¡¹¤Î47Ê¬¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î¥Ó¥é¥ë¡¦¥Ï¥Ì¥¹¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¦¥ó¥À¥Ö¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤È1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë71Ê¬¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Æ¥ë¥·¥å¥Æ¥Ã¥È¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¦¥ó¥À¥Ö¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-2¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
73Ê¬¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥È¥Þ¥¹¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥Ò¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
73Ê¬¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥¹¥Ù¥ó¥½¥ó¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
78Ê¬¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥«ー¥Ëー¡¦¥Á¥å¥¯¥¨¥á¥«¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥Ç¥¤¥¨¥ß¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
80Ê¬¡¢¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥ß¥Ã¥Æ¥ë¥·¥å¥Æ¥Ã¥È¡ÊDF¡Ë¡¢¥Á¥§¥Þ¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥é¥â¥ó¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊDF¡Ë¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Êー¥Æ¥£¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î89Ê¬¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬µÕÅ¾¡£¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¤¥¢ー¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥Ç¥¤¥¨¥ß¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-2¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢90+1Ê¬¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ò¥åー¥ê¥Ã¥Ò¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¦¥ó¥À¥Ö¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ3-3¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¦¥ó¥À¥Ö¡ÊFW¡Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£3-3¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï81Ê¬¤Ë¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¤¥¢ー¡ÊFW¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¤Ï24Ê¬¤Ë¥Õ¥£¥ó¡¦¥¤¥§¥ë¥Á¥å¡ÊDF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-11-23 01:40:24 ¹¹¿·