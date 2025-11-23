¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡×¤¬11·îÂè5½µ¤ËÈ¯Çä¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¼ÂºÝ¤Ë´Ì¡¦ÉÓ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤
¡Ú¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡×¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¡Û 11·îÂè5½µ È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§³Æ500±ß ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÍ°Ê¾å
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡×¤ò11·îÂè5½µ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Á´4¼ïÎà¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ500±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ò¹â¤µÌó5cm¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¡£ÇØÌÌ¤«¤é´Ì¡¦ÉÓ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë´Ì¡¦ÉÓ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯ÉÕ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
