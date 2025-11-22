16¾¡¤«¤é3Ç¯¡ÄB¥¸¥§¥¤¥º¸µ¥¨¡¼¥¹¤Î»ß¤Þ¤é¤ÌÅ¾Íî¡¡³Ê°ÂÇ¯Êð¤Ç¤â¡È¥¯¥Ó¡É¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¡×
2022Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3°Ì¡Äº£µ¨¤ÏTJ¼ê½Ñ¤ÇÁ´µÙ
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢40¿Í¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÇ¯ÊðÄ´Ää¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤ËÍèµ¨·ÀÌó¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤¹´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¡¢·×66Áª¼ê¤¬¥Î¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼FA¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥¢¥ì¥¯¡¦¥Þ¥Î¥¢Åê¼ê¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡×¤ÈÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÈÃüÍî¡É¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ19°Ì¡Ë¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¤¹¤°¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢2021Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£20ÀèÈ¯¤Ç9¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.22¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤È¡¢2022Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î16¾¡¡õËÉ¸æÎ¨2.24¤È¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅêÉ¼¤Ç¤â3°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯¤Ï3¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.87¤ÈÂçÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯¤Ï6·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ÆÎ¥Ã¦¡£º£µ¨7·î¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤«¤é¼ÂÀïÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯9·îËö¤Ë40¿ÍÏÈ¤«¤é³°¤ì¤ëDFA¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï°ìÅÙ¤âÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨Ç¯Êð¤Ï220Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3²¯4500Ëü±ß¡Ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¡È³Ê°Â¡É¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï¼êÊü¤¹·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£¥«¥Ê¥À¤Î¥¨¡¼¥¹¤ÎÅ¾Íî¤Ë¡ÖÈà¤¬CY¾ÞÅêÉ¼3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¡¢3Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¥Þ¥¸¤Ç²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÈà¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¥í¥ó¥È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼º°Õ¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë