¡Ö²È¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¡×¤ÎËèÆü¤Î½¬´·¡£60Âå¤ÏÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢ËèÆü5Ê¬¾¯¤·¤º¤ÄÀ°¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹
²È¤¬¤¤¤Ä¤â¤¤ì¤¤¤Ê¿Í¤Ï¡¢ÆÃÊÌÂçÊÑ¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê½¬´·¡×¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¿´ÃÏ¤è¤¤Êë¤é¤·¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£YouTube¡Ö60ºÐ¤«¤é¤Î¹¬¤»¥é¥¤¥Õ¡×¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡¢¼«Á³¤ÈÀ°¤¦ÊÒÉÕ¤±¤Î¥³¥Ä¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÅÙÀ°¤¨¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÀ°¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¡É
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÊÒÉÕ¤±¤ë¤è¤ê¤â¡ÖÀ°¤¨¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¡×¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢²È¤Ï²º¤ä¤«¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ«¤Î¥é¥¤¥Õ¤µ¤ó¡£ËèÄ«¾¯¤·¤º¤ÄÊÒÉÕ¤±¤Þ¤¹
º£²ó¤Ï¡¢»ä¤¬ÉáÃÊ¤ÎÊë¤é¤·¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÌµÍý¤ò¤»¤ºÂ³¤±¤é¤ì¤ë¾®¤µ¤Ê½¬´·¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1¡§Ä«¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë¡¢·Ú¤¯À°¤¨¤ë
Ä«¤Î5Ê¬¤Ç¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤ò·Ú¤¯ÊÒÉÕ¤±¤ë¡£½Ð¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥Á¥óÆ»¶ñ¤ò¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÜ¤ò¸µ¤Î¾ì½ê¤ËÌá¤·¤¿¤ê¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·À°¤¦¤À¤±¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Ä«¤Î¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¿´¿È¤Î°ÂÄê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤ÇÀ°¤¨¤ë¡É¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¡¢°ìÆü¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡§À°¤¨¤ëÁ°¤Ë¡¢Ä¯¤á¤Æ¤ß¤ë
Éô²°¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¤¹¤°ÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡Öµ¤¤Å¤¯¤³¤È¡×¤À¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¾¯¤·À°¤¨¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Èµ¤¤Å¤¯»þ´Ö¡É¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¼«Á³¤ÈÊÒÉÕ¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡ÖÉô²°¤ò¸«ÅÏ¤¹¡×¤³¤È¤¬¡¢¤¤ì¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
3¡§ËèÆü¤Ò¤È¤Ä¡¢¡È¾®¤µ¤ÊÀ°¤¨¡É¤òÂ³¤±¤ë
²È¤ÎÀ°¤¤¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¯¤·¤º¤Ä°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¡Öº£Æü¤Ï°ú¤½Ð¤·¤Ò¤È¤Ä¡×¡ÖÌÀÆü¤Ï·¤¤ò¤½¤í¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢À°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¼«Á³¤Ê½¬´·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¿®Íê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
4¡§¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡ÈÊÒÉÕ¤±¤Î»þ´Ö¡É¤ò¤â¤Ä
ÊÒÉÕ¤±¤ë»þ´Ö¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿´¤Î¥ê¥º¥à¤¬À°¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ä«¿©¸å¤äÍ¼Êý¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤Î¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È»×¤¨¤ë¤ÈÂ³¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËèÆü¡¢Ãë¿©¸å¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤È¥¥Ã¥Á¥ó¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡×¤Ê¤É·è¤á¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Êë¤é¤·¤Ë¥ê¥º¥à¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¿´¤â¤¹¤Ã¤¤ê¡£
5¡§¡È¤¤ì¤¤¤ò³Ú¤·¤à¡Éµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë
ÊÒÉÕ¤±¤Ï¡¢µÁÌ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¤òÀ°¤¨¤ë¤Ò¤È¤È¤¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤òÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¹á¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡£À°¤¨¤ë»þ´Ö¤ò¡È¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë»þ´Ö¡É¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢Êë¤é¤·Á´ÂÎ¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¤¤ì¤¤¡É¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ð¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¤¤ì¤¤¤Ê²È¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö´°àú¤ËÀ°¤¨¤ë¤³¤È¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä°é¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢ËèÆü¾¯¤·¤Î»þ´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Æü¡¹¤Î°Â¿´¤ä¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡£¤¤ì¤¤¤Ê²È¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê³Î¼Â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£