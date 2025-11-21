北中米W杯プレーオフの相手はイタリア――北アイルランド監督は何を思う？ 抽選会後に率直発言
現地11月20日、スイスのチューリッヒで、来年３月に開催される2026年北中米ワールドカップ・ヨーロッパ予選プレーオフの組み合わせ抽選会が行われ、以下のカードが決定した。
パスA
●準決勝
１ イタリアvs北アイルランド
２ ウェールズvsボスニア・ヘルツェゴビナ
●決勝
１の勝者vs２の勝者
パスB
●準決勝
３ ウクライナvsスウェーデン
４ ポーランドvsアルバニア
●決勝
３の勝者vs４の勝者
パスC
●準決勝
５ トルコvsルーマニア
６ スロバキアvsコソボ
●決勝
５の勝者vs６の勝者
パスD
●準決勝
７ デンマークvs北マケドニア
８ チェコvsアイルランド
●決勝
７の勝者vs８の勝者
最注目のイタリアの相手は、北アイルランドとなった。２大会連続でプレーオフで涙を飲んでいるとはいえ、FIFAランキングと過去の実績では、同じパスのウェールズとボスニア・ヘルツェゴビナを含めても、イタリアが頭一つ抜けている状態だ。
イタリアメディア『Football Italia』によれば、抽選結果を受け、北アイルランドのマイケル・オニール監督が取材に対応。率直にこう語った。
「厳しい組み合わせだ。そうなるだろうとは常に感じていたよ。この状況では与えられたものを受け入れるしかない。イタリアは手強い相手だが、最終的には驚異的な結果を掴めると信じなければならない。それが実現すれば、我々の歴史上最も偉大な勝利の１つとなる。若いチームとして、それを成し遂げられると確信しなければならない」
現在FIFAランキング12位のイタリアが、プレーオフで格下に足をすくわれている過去が示すように、同69位の北アイルランドにも勝機はある。今回は一体どんなドラマが生まれるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】欧州予選プレーオフの対戦カードとトーナメント表
