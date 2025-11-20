卒業メンバー6人が発表された

DeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」は19日、今シーズン限りで6人のメンバーが卒業すると発表した。ハマスタリレーでの快足でお馴染みのAkiらが含まれており、ファンの間では悲しみが広がっている。

シーズンが終わり、チームを盛り上げたチアとも“別れの時期”に。今季限りではAkiのほか、Ayaka、Haru、Kana、Kokone、Miyuの計6人が卒業することが発表された。

2006年に発足したdianaは今季が節目の創設20年目。2023年から始まったイニング間イベント「Hisenseハマスタバトル」は大人気となった。特に不動のアンカーを務めたAkiは凄まじい末脚で何度も逆転勝利をもたらした。

Akiは今季が5年目。Ayakaは2年目だった。50メートル走6秒9を誇り、次期アンカーとも期待されたMiyuをはじめ、Haru、Kana、Kokoneが1年で卒業となった。

diana公式X（旧ツイッター）、インスタグラムで卒業が発表されると、ファンからは「え、、、、まってAyakaちゃん」「足の速い子が続々と……」「Akiちゃんより持ちタイムの良いMiyuちゃんのアンカーも見たかったので少し残念」「ハマスタバトルの戦力大幅ダウン？」「推しが卒業しちゃう」「推し2人がぁぁぁ」と嘆きの声が寄せられていた。（Full-Count編集部）