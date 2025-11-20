【Amazonブラックフライデー2025 おすすめ】最安値更新！先行セールで買うべき「編集部厳選の目玉商品」徹底調査！
【画像で確認】この画面が出たらアマギフ購入で最大700ポイントもらえる対象者！
■【Amazonブラックフライデー2025】物価高に負けない最安値アイテムをあなたに代わって大調査！
いよいよ目前に迫ったAmazonのビッグセール、Amazonブラックフライデー。ついに11月21日（金）0：00から先行セールが始まります！
現在、さらに先駆けた「Black FridayサプライズプレSALE」が開催中。このプレセールの価格について、サイトには「Black Fridayのセール期間中（先行セールを含む)にセール価格が維持されるものと、さらに減額されるものが含まれます」との注意書きが。つまりはすでに「Amazon最安値」をつけている超お買い得な日用品や家電が潜んでいるということ。
そこで、Amazonセール情報に精通したセール特集編集部がAmazonサプライズセール会場を徹底パトロール！ 価格推移調査ツールKeepa等で調べて「これは本当に安い！」「これ以上の値下げは難しいのでは？」と判断した、驚愕のAmazon価格底値アイテムだけを厳選しました。
本記事では、先行セールで狙いたい「最安値リスト」として、賢い節約を実現する編集部厳選の目玉商品（家電・ガジェット・日用品・食料・飲料）をご紹介します。「在庫が切れたら終了してしまう可能性もある」と注意書きがあるので、カートインしておいて、早めに買うのがおすすめです！
※Amazon内での1年以内の価格を編集部スタッフが調べ、最安値と判断したものを紹介しています。
※ポイントバック等は加味していません。※価格は11/20時点の情報です。変更の可能性もありますので必ずサイトにてご確認ください。
■編集部が調べてわかった！今年最安値を更新している人気商品はコレ
■生活日用品・消耗品
▶【Amazon.co.jp限定】タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology
￥1,890→【16%OFF】●Amazonサプライズセール価格●￥1,589
最近なかなかセール価格にならなかった大人気タオルがついに今年Amazon最安値で登場！ この価格は昨年11月以来ということで、このあとしばらくこのセール価格でお目にかかれるかわかりません…。年末年始、タオルを買い替えるにはぴったりのタイミング。是非お見逃しなく…。
▶by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト
￥2,603→【25%OFF】●Amazonサプライズセール価格●￥1,952 (￥81 / 個)
過去1ヵ月で4万点購入されている爆売れアイテム。今年一番安かったのが1月のセール価格2,080円。さらにそこから1,000円台で買えるのは今年初。まさに底値になっているので今が買い。ストック買い推奨！ 定期おトク便だと初回がさらに安くなり、1,854円になっています！
■デジタル・ガジェット
▶Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max 他 iPhone シリーズ MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
￥8,490→【45%OFF】●Amazonサプライズセール価格￥4,690
3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 17、AirPodsもこれ一つで充電OK！ 小型で持ち歩きにもストレスなし。今年のAmazonセールでの最安値が4,805円だったので今年の最安値を更新！ 売り切れ前に確保がおすすめです。
▶エレコム 充電器 65W 3ポート Type-C USB-A USB PD対応 スイング式プラグ採用 ホワイト EC-AC10367WH
￥3,490→【20%OFF】●Amazonサプライズセール価格￥2,790
過去1か月で1000点以上購入されている充電器が今年最安値更新。今年一番安かったのが11月上旬の2,990円でしたが、それよりさらにお安くなってます！同時に3つ充電出来、コンパクトかつ高速充電なところがポイント！
▶KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥1,164→【7%OFF】●Amazonサプライズセール価格￥1,082
いつもセール毎に爆売れする人気商品が今年Amazon価格最安値！ 過去2月が一番安く、1,106円だったのですが、さらにそこから安くなってます！
■PC周辺機器・ゲーミング
▶【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,700→【33%OFF】●Amazonサプライズセール価格￥5,180
今年主要セールで6,180円に値引きされていた人気商品がついにAmazonサプライズセールで底値を記録。使いやすいトラックボールマウスを探している方は底値で手に入れるまたとないチャンス！
▶LG ゲーミングモニター LG UltraGear 27GS75Q-B 27.0インチ/WQHD(2560×1440) /アンチグレア/180Hz（オーバークロック時 200Hz）/IPS 1ms（GTG）/FreeSync™ /G-Sync Compatible/HDR10/HDMI、DisplayPort/多機能スタンド/チルト、高さ調整、ピボット対応/メーカー3年保証
￥34,500→【28%OFF】●Amazonサプライズセール価格￥24,980
広視野角で色鮮やかな映像はそのままに、残像感のないクリアな表示が楽しめるモニターが今年最安値。9月に27,328円と安かったものの、25,000円以下になるのは初！ 高い視認性と没入感に定評あり。他サイトも調査しましたが、ダントツAmazonのサプライズセールが安い…。
■飲料・ドリンク
▶コカ・コーラ 500mlPET×24本
￥2,352→【20%OFF】●Amazonサプライズセール価格￥1,882 (￥78 / 本)
年末年始、パーティーシーズンに欠かせないコカ・コーラが今年最安値を記録。4月に1,999円というセール価格はあったものの、それ以降は2,000円台だったのでまさにここ1年の中でAmazon価格最安値。
▶【強炭酸水】サントリー 天然水 SPARKLING スパークリング ラベルレス 500ml×24本 まとめ売り実施中
￥3,110→【45%OFF】●Amazonサプライズセール価格￥1,698 (￥71 / 本)
まさかの45%OFFということで「売り切れが早い」表示あり。それも納得、今年の過去Amazonセールでも1,718円ほどだったのでそれでも安いのですが、更なる価格破壊を起こしていました…。年末年始は炭酸飲料が必要になるシーンも多いのでこの機会を逃さないで！
▶コカ・コーラ やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 650mlPET×24本
￥2,109→【14%OFF】●Amazonサプライズセール価格￥1,805 (￥75 / 本)
ここ1年のセールタイミングでAmazon最安値価格が1,805円。このセール価格は今年の5月以来なので、久々の最安値価格で登場。防災ストック用に麦茶があると安心です。ラベルレスなのも便利。
▶【Amazon.co.jp限定】キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本
￥1,729→【30%OFF】●￥1,210 (￥202 / 本)
過去、今年4月1,297円がAmazon最安値でしたが、それを更新！ 我が家も愛飲しています。豆乳鍋やソイラテにも♪ 過去1ヵ月で1万点以上購入されているのも納得のお買い得価格に！
■医薬品
▶【指定第2類医薬品】イブクイック頭痛薬DX 60錠
￥1,540→【20%OFF】●Amazonサプライズセール価格￥1,232
今年の1月に新年セールでは1,316円→プライムデー付近でも1,500円だったイブクイックDXがサプライズセールでは今年最安値で登場しています。ここ1ヵ月で2万個と爆売れ！ セール終盤ではイブが売り切れていることも珍しくないので早めにカートインを推奨。
※この商品は指定第2類医薬品です。: 使用上の注意をよくお読みいただき、ご不明な点がありましたら購入先の薬剤師・登録販売者にご相談の上ご購入を検討ください
■さらに安く買う裏ワザも！
サプライズセールの商品はポイントアップキャンペーン対象外、ですが、お得に買い物できるチャンス。対象者限定ですが、現在開催中の「Amazonギフトカード最大700ポイントプレゼントキャンペーン」を利用すればOK。
ポイント付与はキャンペーン終了後ですが、チャージ分はすぐに使えるのでお得に「サプライズセール」に参加できます。5000円以上Amazonギフトカードを購入すると最大700ポイントがもらえるのは大きい！
ぜひ今すぐチェックを！
※Amazon内での1年以内の価格を編集部スタッフが調べ、最安値と判断したものを紹介しています。他サイトとの販売比較ではありません。※ポイントバック等は加味していません。※価格は11/20時点の情報です。変更の可能性もありますので必ずサイトにてご確認ください。
【レタスクラブ編集部YY】