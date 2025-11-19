大谷の今季名場面をアンケート

ドジャースの大谷翔平投手は今季、自己最多55本塁打をマークし、3年連続4度目の満票MVPを受賞した。そんな中、Full-Countでは大谷の“今季最高の1日”をアンケート。1位は85.4％と圧倒的な支持を集めた“伝説の1日”だった。

4択のアンケートでは749日ぶり勝利投手になった8月28日（同29日）のレッズ戦、史上6人目の2年連続50号を達成した9月16日（同17日）のフィリーズ戦、打っては1試合3本塁打、投げては6回途中10奪三振無失点を記録した10月16日（同17日）のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦、1試合9出塁をマークした10月27日（同28日）のブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦を候補に挙げた。

ファンが選んだのはブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦だった。1047票のうち実に85.4％をしめた。“伝説の1日”と呼ばれるこの日はファンの印象も強かったようだ。

続いて、1試合9出塁が2位、749日ぶり勝利投手が3位、2年連続の50本塁打が4位となった。“最下位”はわずかに1.1％。ファンからは「2年連続50HRが軽視される男」「名場面はNLCS第4戦 でも一番沁みたのは6月16日の復帰登板」といったコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）