ÂçÃ«¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¡ÈÈù¾Ð¤ß¡É¡ÄÊÆ²ÎÉ±¤Ë¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡¡¥É¥ä´éÊó¹ð¤Ë¡ÖÀäÂÐËº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×
ÃÏ¸µ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ò´ÑÀïÊó¹ð
¡¡1980Ç¯Âå¤«¤é³èÌö¤¹¤ë²Î¼ê¤Î¥¹¥¶¥ó¥Ê¡¦¥Û¥Õ¥¹¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç´ÑÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ËÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Û¥Õ¥¹¤µ¤ó¤Ï1980Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Ð¥ó¥°¥ë¥¹¡×¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¡£Æ±¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ö¥¨¥¸¥×¥·¥ã¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ò´ÑÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÆâÍÆ¤ÎÂçÈ¾¤òÀê¤á¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¼«¿È¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¥Í¥Ã¥È±Û¤·¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÊý¤ò¸þ¤¤¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¥Õ¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬»ä¤ËÈù¾Ð¤ó¤À¤Î¡ª¡×¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤òÎ¨Ä¾¤ËÉ½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊª²Î¼ê¤¬ÂçÃ«¤ËÂç¶½Ê³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡¢¼Â¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤½Ð¤À¤Í¡×¡ÖÄ¶ºÇ¹â!!¡×¡Ö¤ª¤ª¡ª¡×¡ÖÈà¤Ï³Î¤«¤ËÈù¾Ð¤ó¤À¤è¡×¡ÖÍèµ¨¤ÎÈà¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¶Ê¤ò½ñ¤¯¤Ù¤¤À¤Í¡×¡Ö·¯¤ËÈù¾Ð¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡ÖÈà¤â¤³¤Î¤³¤È¤ÏÀäÂÐËº¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤Í¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤Î¡×¡Ö¥¹¥¶¥ó¥ÊÍÍ¤âÂçÃ«æÆÊ¿¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡¤Ê¤ó¤«´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤è¤Í¡ª¡¡¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ï¤«¤ë¤ï¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë