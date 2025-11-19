地下鉄は超満員、ホテル価格は数倍に…Snow Manファン殺到で札幌は大混乱？現地で見た“意外な状況”とは
今年もSnow Manがやってきた！ とばかりに毎年11月の札幌は活気づく。Snow Manのドームツアーが幕開ける札幌公演のため、10万人ものファンが道内・道外からつめかけるからだ。
札幌市内のホテルはどこも満室になることから、近隣都市への長時間移動も必要になる。道内のニュース番組では、この大移動にともなう大混雑を各局が特集。人気スポットでファンたちが大行列を作る様子なども紹介された。
Snow Man公演によって札幌の観光・交通事情は変わり、毎年改善・整備されているという。東京・札幌間を行き来する“イケメン研究家”加賀谷健が、札幌公演会場からリポートする。
◆Snow Manの経済効果は地方でも“だて”じゃない！
昨年の2024年11月9日、10日、Snow Manの5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』札幌公演が、大和ハウスプレミストドームで開催された。
2日間で10万人もの観客を動員した公演だが、北海道内のニュースでは、地方公演ならではの大混雑模様が話題になっていた。
札幌公演の場合、10万人の内訳は道内と道外からの遠征者ということになる。その内、道外からはいったい、何人のSnow Manファンがやってきたのだろう。遠征による一斉移動で羽田（成田）・新千歳間のフライト予約はほとんど満席となり、札幌駅周辺のホテルは（何百室を有するホテルでも）どこも満室になったという。
札幌のホテルが満室ということで、近郊都市である苫小牧や旭川のホテルまで予約件数が伸びた。さすが国民的アイドルグループだ。Snow Manの品格担当・宮舘涼太の愛称（舘様）にちなんで、彼らの経済効果は地方でも“だて”じゃない！
中央区にあるラーメン屋・札幌らーめん輝風 すすきの店では、札幌公演中にSnow Manがケータリングを利用したということで、たちまち人気スポット化。聖地巡礼的にファンが大行列を作った。
◆昨年は深夜の旭川駅がSnow Manファンで溢れた
ドーム公演後、公共交通機関の混雑は札幌駅だけにとどまらなかった。ホテル予約圏である旭川でも深夜の駅がSnow Manファンであふれたのだ。札幌の11月は初雪がちらちら降っていることもある。寒風が吹き抜けるホームは本格的な冬前でもとにかく寒い。
札幌公演はまさにSnow Manとともに少し早い冬装備で熱気を込めることができる。「Snow Manがやってきた！」という感じで、地方都市も活気づく。ちょっとした夜祭り気分ではないか。
ただもちろん、札幌市内でホテルが確保できるにこしたことはない。公演前後に札幌・旭川間を移動するのは時間的にも体力的にも少しハードではある。
旭川より札幌に俄然近い北広島なら、新千歳空港からの交通の便がいいだろう。北広島は、2022年まで札幌ドームをホームにしていた日本ハムファイターズが拠点を置いたことで、エスコンフィールドHOKKAIDOを中心に駅周辺の開発が着々と進んでいる。
ホテル建設地が不足する札幌に対して北広島なら、Snow Man公演をも視野に入れたホテル建設の余地はあるかもしれない。
◆今年も札幌にSnow Manがやってきた
さて、今年も札幌にSnow Manがやってきた。2023年は4大ドームツアー『Snow Man 1st DOME tour 2023 I DO ME』、昨年は上述してきた5大ドームツアー、そしてデビュー5周年の今年はさらにスケールアップ。
初のスタジアムライブ『Snow Man 1st Stadium Live〜Snow World〜』を経て、『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』最初の開催地が札幌（11月15日、16日）なのだ。
例年同様、賑やかな大混雑模様は道内のニュースになっている。2日間の動員は延べ10万人。北海道放送の記事によると、札幌駅近くの「札幌ホテルbyグランベル」ではSnowMan需要を見越し、スタンダードルームで普段1泊1万2000円ほどの価格を2〜3倍に引き上げたにも関わらず約600室がすぐに満室となったそうだ。
札幌市内のホテルはどこも満室になることから、近隣都市への長時間移動も必要になる。道内のニュース番組では、この大移動にともなう大混雑を各局が特集。人気スポットでファンたちが大行列を作る様子なども紹介された。
