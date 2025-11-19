大谷翔平のMVP記念グッズが話題に

突如発表されたドジャース・大谷翔平投手の限定グッズが注目を集めている。大谷の3年連続4度目となるMVPを記念し、株式会社レッツは郵便局のネットショップでMVP受賞記念グッズを発売すると発表。お披露目されたグッズは限定販売のものが多く「売り切れ続出かも」と、ファンが声をあげている。

今回販売されるメモリアルアイテムは全7種類。今季注目を集めた大谷のプレーを刻み記念コインが埋め込まれた「プレミアムメガフォトミント」は1017個限定で価格は11万円。大谷の勇姿と2025年のスタッツが記載された「純銀コイン」は500個限定で価格は8万円と、ほかにも数多くの限定グッズが並んでいる。

特に500個と一番販売数が少ない純銀仕様の記念コインは、ジュエリーケースに入った“お宝”となっており、ファンの注目度も高い。SNSには「保管しておけば、いつか価値が上がりますね」「すごいな〜」「必見の限定品！」などのコメントが寄せられていた。限定グッズの販売期間は12月15日までとなっている。

MVPに輝いた大谷は、ドジャース2年目の今季、二刀流として躍動。打者として打率.282、55本塁打、102打点を記録し、投手では14試合で1勝1敗、防御率2.87を残した。ポストシーズンでもチームをけん引し、ワールドシリーズ連覇の原動力となった。（Full-Count編集部）