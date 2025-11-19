ラストワンプレーで逃したツアー初勝利 世界ランク12位ウェールズ戦の検証

ラグビー日本代表は現地時間11月15日に行われた「リポビタンDツアー2025」第3戦でウェールズ代表に23-24で敗れた。敵地カーディフでの息詰まる戦いは、残り14分で逆転に成功したがロスタイムのラストワンプレーで反則を犯し、相手の逆転PGでツアー初勝利を逃した。12月に行われるワールドカップ（W杯）2027組み合わせ抽選会でのシード分けにも影響する黒星になったが、世界ランキングで1つ上（12位）の相手とは互角に渡り合った。No8リーチマイケル（東芝ブレイブルーパス東京）ら主力を欠く敵地戦で勝利を掴みかけたチームの成長と、勝利を掴み切れないチームの現状を検証する。（取材・文＝吉田 宏）

◇ ◇ ◇

残り0秒での敗戦に、百戦錬磨のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC）も表情を強張らせた。

「ひどい気分です。最後の5分、10分がどんな気分かと聞かれたら、誰かを殺したいくらい。それは冗談としても、最後の5分までリードしていたにも関わらず、その状況をハンドリング出来ず、リードを守り切れなかった」

失ったものは1勝よりも大きかった。世界ランク1、3位に挑んだここまでの2試合は同13位の日本にとってはいわば胸を借りるゲームだった。それに対して同12位、7月に日本で1勝1敗のウェールズは倒すべき相手だった。

同時に、12月に行われる2年後のW杯組み合わせ抽選会へ向けても勝利が求められた試合だった。世界ランク12位以内のチームが優位な組分けに振り分けられるため、現在13位の日本が順位を上げるためには、ウェールズ戦は絶好のチャンスだったが、掴みかけた勝利を自ら手離した。見方次第では前の2試合以上に痛恨の敗戦だった。だが、エディーは敗戦の弁に続いてこうコメントをしている。

「でも、そんな状況の中で嬉しかったのは選手たちがキックオフからしっかりと勝つ気持ちで挑んでくれたことです」

ゲームは1週間前までとは大きく異なる様相を見せた。開始直後の日本陣でのウェールズの最初の左展開に、日本のライン防御が早い上がりで圧力をかけて前進を許さない。前半の残り15分からは2枚のイエローカード（10分間の出場停止）で13ないし14人での戦いを強いられたが、ボールをFWが保持し続けて時間を稼ぐなどクレバーな試合運びもみせて、前半を7-7で折り返した。防御の奮闘を、PR為房慶次朗（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ）がこう振り返る。「良くなっていると思うのは、ディフェンスの上がる速さ。ここはチームもずっと意識しているところだし、世界の上位国に対しては、この上がりの速さでプレッシャーをかけることが重要だと思っている」。

ここまでの2試合で大敗した世界トップ3と、10位台と低迷するチームとの重圧の格差も勿論あるが、日本はシステムを崩さず相手のアタックにプレッシャーを掛け、1度接点で相手とコンテストした選手も、素早く次の防御に備えていたため防御が大きくは崩れない。開始6分で、将来性を期待される相手SOダン・エドワーズのフットワークとボディーバランスを駆使したランでゴールラインをこじ開けられるが、それまでのゴール前の肉弾戦は6次フェーズを守り通した。80分を通しても、防御システムを完全に崩されるシーンは数える程に止め、失点もこの遠征で初めて20点台に抑え込んだ。

SH齋藤が感じた精度の低さ「エクスキューション（遂行力）のところ」

日本のファーストトライは、このツアーでもベストに近いものだった。15分に自陣からの日本のパントをウェールズが処理できなかったところを、CTBディラン・ライリー（埼玉パナソニックワイルドナイツ）、HO佐藤健次（同）が繋いで22mラインを突破。これを起点に、早い展開で右に大きくボールを運んでFB矢崎由高（早稲田大3年）とWTB石田吉平（横浜キヤノンイーグルス）の連携で仕留めた。トライ前に既にウェールズが日本のスピ―ドに反則を犯して、アドバンテージをもらう中でのトライだった。

随所に日本らしさを見せながらの展開。前半のスタッツをみても、地域支配率（テリトリー）68％、ボール保持率（ポゼッション）53％と優位に立つ。それでもイーブンでの折り返しとなったのは、ここまでの試合と変わらない課題が響いた。

最初に敵陣ゴール前に迫ったアタックでは、6次攻撃したがラックのボールをコントロール出来ずに終わった。10分のウェールズ陣10mラインでの左オープンもパスが乱れて自滅。直後の敵陣でのクイックスローで相手の意表を突いたが、仕留めのキックパスをコントロールし切れなかった。22分の矢崎の好走からのトライチャンスも、ラックでボールを奪われて潰した。先に紹介したテリトリー、ポゼッションもだが、敵陣22mライン内に攻め込んだ回数でも前後半通算で12対6とスタッツ上では「優位」なはずが、ここまでの試合でも露呈したプレーの精度の低さ、遂行力の低さでリードを握るまでに及ばない。

実際にピッチでプレーしていたSH齋藤直人（スタッド・トゥールーザン）も、この精度の低さを指摘する。

「当たり前のことですけれど、試合中選手は常に集中はしてはいます。けれどその中で、ここが本当にチャンスだとか、ここでスコアすることで試合の流れを持ってこられるとか、そういう認識を全員で出来れば。ここは共有出来ていないということじゃない。そこでのエクスキューション（遂行力）のところ（が課題）だと思います」

一見すると日本がよく食らいついた試合とも見える。だが、実際には、優位に立てたゲームを、自分たちが未だ修正し切れない課題のために息詰まる接戦にしてしまい、ラストワンプレーで勝利を逃す幕切れにしてしまった。

もう一点、勝ち切れなかった要因は2本のPG失敗だった。今季安定感を高めているSO李承信（コベルコ神戸スティーラーズ）だが、前半28分の右中間39m、前半インジャリータイムの右44mと2本のゴールを失敗。2本目は角度のないタッチライン際ではあったが、相手のSOエドワーズは後半同じような角度をしっかりと決めて1点差の勝利に繋げている。成長著しい李には酷な指摘だが、1点差の敗戦という現実を踏まえれば、テストマッチのキッカーとしては期待には応えられなかった。

後半20分以降は4度リードが変わる息詰まる展開になったが、ここでも「精度」と同様にこれまでも課題だった「ディシプリン」が響いた。23分の相手のトライは、日本が自陣ラックを作った時の何気ないプレーがオフフィート（倒れた状態でプレーする反則）を取られ、そこから相手FWの連続攻撃で奪われている。

判定への疑念は理解できるが…テストラグビーは反則の回避も重要な要素

試合後の会見でエディーは「1試合で片方のチームがシーリング（ボールに覆いかぶさる反則）を取られ、一方は反則にされない。その一貫性のなさが、試合を台無しにしている」とレフェリングに噛みついたが、気持ちは重々わかる一方で、テストラグビーでは、反則をどう回避するかも勝つためには重要な要素だ。

反則数は日本の10に対してウェールズは11と下回ったが、1試合でイエローカード3枚では、テストマッチでの勝利は容易ではない。遠征前のオーストラリア戦も含めると、ここまでの秋の代表戦4試合でのイエローカード（10分間の一時退場処分）は通算8回。単純計算で1試合80分間の内20分を14人で戦ってきたことになる。

先にも紹介したように、この試合の前半15分間を14人ないし13人で戦い、失点は上手く回避できたが、当然のことながらこの時間帯のアタックチャンスは大きく削がれることになった。効果的なアタック＝スコアが出来なかったのは、接戦だったからこそ尚更深刻な問題だ。

人数に関わらず、アタック面ではスコアチャンスだった31分の敵陣ゴール前ラインアウトはノックオンに終わり、35分の22mライン付近のスローイングはクリーンキャッチに失敗。そこから継続したアタックもボールを奪い取られた。鍔迫り合いの様相の前の後半11分の相手トライも、起点となったのは日本の不用意なオフサイドだった。そして、痛恨のラストワンプレーの逆転も、37分、43分の連続ペナルティーで許した。反則で自分たちのチャンスを潰し、ピンチを招く展開を修正出来ずにきたことが、勝てたゲームを1点差で逃す結末に繋がっている。

ウェールズという実力の近い相手に、勝てる展開に持ち込みながら勝ち切れなかった現実に、試合直後のエディーもいつもの確信に満ちたコメントが出てこない。

「誰もミスをしたくてしている訳じゃないが、ミスは起きている。それがプレッシャーのためなのか何なのか分かれば修正出来るが、まだその真相は分からない。しっかり見直して要因が感情的なものか、戦術か、それともスキルのエリアなのかをしっかり吟味、修正していきたい」

そのような状況でも、ツアー中トップクラスのパフォーマンスを見せてきたFLガンター、プレー面、精神面の支柱になっているNo8リーチという2つの大駒をアイルランド戦後に失う緊急事態ながら、完全アウエーで1点差に詰め寄ったのも事実だ。ウェールズも同様に、接点の激しさ、ハードタックルで全英・アイルランド連合軍「ライオンズ」にも選ばれるFLジャック・モーガン主将を怪我で欠いていたが、先発メンバー1人平均が18.5キャップの若いビジターチームには、この2人の欠場は大きかったはずだ。

WTB石田「方向性は見え始めている」 残すは世界11位ジョージア戦のみ

試合後の取材に応じたWTB石田が、こんなコメントで1点差の敗戦を振り返った。

「自分たちの弱さも、手応えというのも感じています。すごく成長出来ている試合だとは感じていますが、結果が伴わないことには申し訳ない気持ちです。それでも、キャップ数の少ないチームですが時間を掛けることでチームとしてのまとまりも出来てきていると思います。何をするかという方向性とか、ディフェンスでも全員で体を張るとか、そういうところはすごくチームとしてまとまってきている。方向性は見え始めていると感じています」

この試合でも前半の日本らしいスピードを生かしたトライをマークし、167cmの小さな体で毎試合果敢なタックルをみせてきた若きトライゲッターは、コンディションを理由にこの惜敗でツアーにピリオドを打った。だが、語った感触は仲間が間違いなく共有しているはずだ。

残すは世界ランク11位、昨年日本で23-25と惜敗したジョージアとの敵地での1試合。石田が感じ取った方向性を、残った選手たちが最終戦でどう結果に繋げることが出来るか。ランキングや組み合わせ抽選会以上に、勝利に意味がある80分が近づいている。



（吉田 宏 / Hiroshi Yoshida）



吉田 宏

サンケイスポーツ紙で1995年からラグビー担当となり、担当記者1人の時代も含めて20年以上に渡り365日欠かさずラグビー情報を掲載し続けた。1996年アトランタ五輪でのサッカー日本代表のブラジル撃破と2015年ラグビーW杯の南アフリカ戦勝利という、歴史に残る番狂わせ2試合を現場記者として取材。2019年4月から、フリーランスのラグビーライターとして取材を続けている。長い担当記者として培った人脈や情報網を生かし、向井昭吾、ジョン・カーワン、エディー・ジョーンズら歴代の日本代表指導者人事などをスクープ。ラグビーW杯は1999、2003、07、11、15、19、23年と7大会連続で取材。