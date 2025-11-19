ライス関町、舞台「ハリポタ」で“いじめ疑惑”も否定「ペットボトルにうんこって書かれてた」
お笑いコンビ・ライスの関町知弘が、自身が出演中の舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の現場で遭遇した、驚くべき出来事を明かした。
11月18日放送の『クロナダル』（テレビ朝日系）では、芸人たちによる喫煙所トークが定点観察された。関町は、現在、舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」において、主人公ハリー・ポッターの親友であるロン・ウィーズリーを演じている。金ちゃん（鬼越トマホーク）が、関町に対し「舞台俳優さんだから結構大変なんじゃないですか」と話を振った流れで、話題は舞台の楽屋での出来事へと移った。
コロコロチキチキペッパーズのナダルは、「なんか聞きましたけど、大丈夫なんですか？」と切り出し、関町にまつわる衝撃的なエピソードを披露した。ナダルが聞いた話によると、関町が練習終わりにペットボトルで水飲もうとしたら、そこシールが貼られており、そこには「うんこ」と書かれていたのだという。芸人1人だけが舞台に出ている状況に、この話は「芸人界隈でもやっぱめちゃくちゃ話題になってます」と金ちゃんは明かした。
関町自身は、この出来事に対し「好かれて愛されてるから」の「いじり」であると主張し。関町は、「芸人がツッコミを入れたりするから楽しいんですよ」と説明し、「だから『関口さん、もしペットボトルにうんこって書いたらどうなんだろう？』っていう（おふざけだった）」と語った。
ナダルが「それ周りにみんないて『わー！』ってなってるの？」と尋ねると、関町は「誰もいない。俺が1人で楽屋戻ったら」と、その時の状況を説明。これを聞いた良ちゃんは、間髪入れずに「いじめです！」と断定。関町は「いじめじゃない！」と否定したものの、安田大サーカス・クロちゃんは「令和でもそんなことあるの？」と驚きを見せた。
関町は、仲の良い俳優が犯人だと思って問い詰めたが、「僕じゃないですよ」と否定されたという。これに金ちゃんは「1番怖いじゃないですか」と怯え。関町はあくまで現場は「本当にいい人たち！」だと強調しつつも、「（犯人は）稲垣五郎さん（ハリーポッター役）の可能性もありますよ」と冗談を言い、クロちゃんらは爆笑。「そんなわけないでしょ！」「しょうもなさすぎるでしょ！」とツッコミを入れていた。