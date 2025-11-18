±§³ÀÈþÎ¤¡È¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤ë¿ÆÂ²¡É¤Î¤ªÊõ¤¬ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Î3ÇÜ¤Ë¡ª¡§³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ
11·î18Æü(²Ð)¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË Ìë8»þ54Ê¬)¤Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±§³ÀÈþÎ¤¤¬ÅÐ¾ì¡£»ý»²¤·¤¿¤ªÊõ¤Ë¶Ã¤¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±§³ÀÈþÎ¤¡È¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤ë¿ÆÂ²¡É¤Î¤ªÊõ¤¬ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Î3ÇÜ¤Ë¡ª
1991Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤Ï¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¿Ê³Ø¤·¤¿Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Ç¤Ï2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡Ö¥ß¥¹Æ±»Ö¼Ò¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
2014Ç¯¤ËTBS¤Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é2019Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿¡£
¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤ó¥Ï¥Þ¤ë¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ç¡¢¤½¤Î¶½Ì£¤ÏÉý¹¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÃø½ñ¤ò5ºý´©¹Ô¡£4Ç¯Á°¤«¤é¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÌÚ¥É¥é24¡Ö¤Ç¤¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»ý»²¤·¤¿¤ªÊõ¤Ï¡¢¡Ö½éÂå ¿ÛË¬ÁÉ»³¤Î¹áÏ§¡×¡£±§³À¤Î¹âÁÄÉã¤ÎÄï¡¦±§³À°ìÀ®¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÀ®¤Ï¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¡¢Î¦·³Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¡Ö±§³À·³½Ì¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
MC¤Î¿û°æÍ§¹á¤¬¡Ö¼ÂºÝ¤Ë°ìÀ®¤µ¤ó¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡×¤È±§³À¡£²È¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÀ®¤¬¤É¤³¤«¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¸×¤ÎÌÓÈé¤Ï¡¢±§³À¼«¿È¤â¡ÖÀÖ»Ò¤Ê¤¬¤éÂçÊÑ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏMC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¡Ö¥Þ¥¸¸×ÌÓÈé¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¶ÄÅ·¡ª
´ÕÄê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¸ÅÈþ½Ñ´ÕÄê²È¡¦ÃæÅçÀ¿Ç·½õ»á¡£¹áÏ§¤Ï°ìÂ²¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬µ¶Êª¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È±§³À¡£ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï10Ëü±ß¤È¤·¤¿¡£
´ÕÄê·ë²Ì¤Ï¡ÄËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Î3ÇÜ¤È¤Ê¤ë30Ëü±ß¡ª
ÃæÅç»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½éÂå ¿ÛË¬ÁÉ»³¤Îºî¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀÄ¼§¸Ó¹ø¹áÏ§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£
Ãæ¹ñ¡¦ÆîÁ×»þÂå¤Î¡ÖµÎÀÄ¼§¡×¤Î¿§¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÁÉ»³¤ÏÇ´ÅÚ¤Ë¥¯¥í¥à¡Ê»ÀÁÇ¤È·ë¹ç¤·¤ÆÈ¯¿§¤¹¤ë¶âÂ°¸µÁÇ¤Î°ì¼ï¡Ë¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢ÇòîØ¤Ë¶á¤¤Æ©ÌÀîØ¤ò»Ü¤·¤Æ¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¤³¤ÎÆÈÆÃ¤Î¿§¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î½ÐÍè±É¤¨¤«¤éÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Çµ¶Êª°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÁÉ»³¤ÏÉ¬¤ººîÉÊ¤Ë¡ÖÁÉ»³¡×¤È¹ï°õ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¹áÏ§¤ÎÄì¤Ë¤â¹ï°õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂçÀµ6Ç¯¤«¤é¡¢ÁÉ»³¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀµ11Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎºÇÈÕÇ¯¤Îºî¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£±§³À²È¤Î²ÈÊõ¤È¤·¤Æ±É¸÷¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÃæÅç»á¡Ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë±§³À¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Á¤ã¤ó¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±§³ÀÈþÎ¤¡È¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤ë¿ÆÂ²¡É¤Î¤ªÊõ¤¬ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Î3ÇÜ¤Ë¡ª
1991Ç¯¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤Ï¿áÁÕ³ÚÉô¤Ç¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¡¢¿Ê³Ø¤·¤¿Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤Ç¤Ï2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡Ö¥ß¥¹Æ±»Ö¼Ò¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
2014Ç¯¤ËTBS¤Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é2019Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ØÅ¾¸þ¤·¤¿¡£
»ý»²¤·¤¿¤ªÊõ¤Ï¡¢¡Ö½éÂå ¿ÛË¬ÁÉ»³¤Î¹áÏ§¡×¡£±§³À¤Î¹âÁÄÉã¤ÎÄï¡¦±§³À°ìÀ®¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£°ìÀ®¤Ï¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ÍÊª¤Ç¡¢Î¦·³Âç¿Ã¤È¤·¤Æ¡Ö±§³À·³½Ì¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
MC¤Î¿û°æÍ§¹á¤¬¡Ö¼ÂºÝ¤Ë°ìÀ®¤µ¤ó¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¡×¤È±§³À¡£²È¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊª¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÀ®¤¬¤É¤³¤«¤«¤é»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¸×¤ÎÌÓÈé¤Ï¡¢±§³À¼«¿È¤â¡ÖÀÖ»Ò¤Ê¤¬¤éÂçÊÑ¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏMC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤â¡Ö¥Þ¥¸¸×ÌÓÈé¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¶ÄÅ·¡ª
´ÕÄê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¸ÅÈþ½Ñ´ÕÄê²È¡¦ÃæÅçÀ¿Ç·½õ»á¡£¹áÏ§¤Ï°ìÂ²¤æ¤«¤ê¤ÎÉÊ¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬µ¶Êª¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È±§³À¡£ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï10Ëü±ß¤È¤·¤¿¡£
´ÕÄê·ë²Ì¤Ï¡ÄËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Î3ÇÜ¤È¤Ê¤ë30Ëü±ß¡ª
ÃæÅç»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½éÂå ¿ÛË¬ÁÉ»³¤Îºî¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀÄ¼§¸Ó¹ø¹áÏ§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¡£
Ãæ¹ñ¡¦ÆîÁ×»þÂå¤Î¡ÖµÎÀÄ¼§¡×¤Î¿§¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÁÉ»³¤ÏÇ´ÅÚ¤Ë¥¯¥í¥à¡Ê»ÀÁÇ¤È·ë¹ç¤·¤ÆÈ¯¿§¤¹¤ë¶âÂ°¸µÁÇ¤Î°ì¼ï¡Ë¤òÎý¤ê¹þ¤ß¡¢ÇòîØ¤Ë¶á¤¤Æ©ÌÀîØ¤ò»Ü¤·¤Æ¾Æ¤¯¤³¤È¤Ç¤³¤ÎÆÈÆÃ¤Î¿§¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Î½ÐÍè±É¤¨¤«¤éÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Çµ¶Êª°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡¢ÁÉ»³¤ÏÉ¬¤ººîÉÊ¤Ë¡ÖÁÉ»³¡×¤È¹ï°õ¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¹áÏ§¤ÎÄì¤Ë¤â¹ï°õ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂçÀµ6Ç¯¤«¤é¡¢ÁÉ»³¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÂçÀµ11Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎºÇÈÕÇ¯¤Îºî¤ÈÃÇÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡£±§³À²È¤Î²ÈÊõ¤È¤·¤Æ±É¸÷¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÊÃæÅç»á¡Ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ë±§³À¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Á¤ã¤ó¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£