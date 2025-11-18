MLB公式のプレゼント企画に反響続々

告知からわずか1日で応募が殺到している。MLBは16日（日本時間17日）、公式X（旧ツイッター）でドジャース・大谷翔平投手のオリジナルグッズをお披露目。Xでのプレゼント企画としてユニコーンのぬいぐるみが公開されると、ここまで1万1000件を超える大反響となっている。

16日（同17日）、日本時間で午前6時に公開されたMLBの投稿は、ファンの拡散などにより、瞬く間に世界中に広まった。「唯一無二の選手に捧ぐ、唯一無二のプレゼント！」の文面で始まった投稿に登場したのは大谷の名前と背番号が入ったユニコーンのぬいぐるみ。ドジャースカラーの白と青でデザインされた“お宝”は、ファンの心を鷲掴みにした。

入手するチャンスは限定されており、「このショウヘイ・オオタニにインスパイアされたユニコーンのぬいぐるみを当てたいなら、リポスト＆返信しよう」と応募方法を見たファンが一気に反応。投稿から約12時間で7200件を超えるリポストとなっていたが、18日午後8時時点（日本時間）で、約2万2000件のいいねが押され、1万1000件を超えるリポストが確認されている。

SNSでは「可愛らしすぎる」「日本にも送ってくれるよね」「売ってれば買うのに。非売品かぁ」「頼むから当たって！」「世界中に認識された歴史的な宝物」など、ファンのコメントが数多く寄せられているが、最も目立つのは「欲しい！」の声。世界中から様々な表現で抽選を願うコメントが集まっている。

13日（同14日）には、全米野球記者協会（BBWAA）が選出するリーグ最優秀選手（MVP）に選出されるなど、ワールドシリーズ連覇後も大谷への注目は高まるばかり。このプレゼント企画が最終的に残す“数字”も1つの勲章となるかもしれない。（Full-Count編集部）