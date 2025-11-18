働き盛りで子育てにも忙しい30代。毎日のキッチン家事は、できるだけ効率よく時短でこなしたいもの。今回は30代4人暮らし、北欧式整理収納プランナーのyuiさんに、仕事の日のごはんづくりの工夫を教えていただきました。

洗いものをシンクにためると家事が余計に増える

yuiさんは共働きの家族4人暮らし。小学生の子どもを2人子育てしながら、自身は看護師として働いています。北欧式整理収納プランナーとして収納やインテリア関連のインスタグラム発信も行なっており、忙しい日々。

【写真】残りものを活かした、朝食のワンプレート

「家事をしている時間が惜しいので、とにかく時短、時短です。キッチンは、洗いものの手間もできるだけ減らしたい。仕事で疲れて料理し、洗いものを処理したあとキッチンリセットなんて、想像するだけでぐったり。でも、洗いものだけはその日じゅうにすませるのがマイルール。洗いものをため込むと油や汚れが余計にこびりつくし、シンクの掃除も大変です。取りかかるのもおっくうになるので、後で余計にしんどい思いをすることに…。だから使う食器を最低限にできるワンプレートメニューを考えています」

おかずを使いまわしても、ワンプレートなら印象チェンジ

yuiさん宅の定番は、ワンプレートごはん。

「朝食やランチだけでなく、夕食もかなりの確率でワンプレートです。一汁三菜の汁物以外を1枚の器に盛りつけて、後はみそ汁かスープをよそうだけ。わが家は4人家族なので、4人分の飯碗や取り皿を洗うより断然、洗いものがラクです」

またワンプレートのいいところは、残りものを使っても盛りつけ方と副菜次第で印象を変えられること。

「前の日の夕食で出したハンバーグの残りを、翌日のランチプレートに使いまわし。朝ごはんで残ったスクランブルエッグ、ウインナー、市販のオニオングラタンスープをたしたら立派なワンプレートになりました」

ハンバーグはフライパンの中でこねる

ちなみにハンバーグをつくった日の洗いもの、調理道具はこれだけ。

「蒸し野菜に使ったせいろとボウル、炊飯に使っている鍋、フライパンのみです。私はこねる過程をフライパンの中でやってしまうので、生肉で汚れてしまうものも最低限に抑えられています」

おかずを兼ねられるパスタも時短メニュー

パスタも、yuiさん宅のお助けメニューです。

「主食とおかずが一気にとれるパスタ。たとえばミートボールスパゲティなら、ミートボールに野菜を混ぜ込めば栄養バランスも整います。スープを添えればボリュームたっぷりでおなかも満足できる立派な献立に」

パスタの具とソースは、先に仕込んで食べる前に温めるだけの状態にしておけるのも便利。yuiさんが仕事で、夫に子どもたちの世話を頼む日につくることも多いそう。レスキューアイテムとして、レトルトのパスタソースも冷凍庫に常備しています。

キッチン家事は、調理だけでなく、洗いものとその先のリセットまでがワンセット。yuiさんのアイデアは、フルタイムや子育て中に限らずどんな家庭でも役立ちそうです。