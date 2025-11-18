【リカちゃん】「キキ＆ララ」50thアニバスタイルは “ゆめかわいい” パステルカラー♪
リトルツインスターズ50周年をお祝いした特別仕様のリカちゃんがやってきた♪ 「フォトジェニックリカ キキ＆ララ 50th アニバーサリースタイル」はゆめかわいい、パステルカラーが魅力的！
☆パステルカラーが可愛いキキララフォトジェニックリカをチェック！（写真7点）＞＞＞
タカラトミーは着せ替え人形「リカちゃん」の大人も楽しめるシリーズ「フォトジェニックリカ」より、サンリオの人気キャラクター「リトルツインスターズ（キキ＆ララ）」の50周年を記念した「フォトジェニックリカ キキ＆ララ 50th アニバーサリースタイル」が新登場する。
「フォトジェニックリカ」は、大人の方により楽しんでいただける商品を作りたいという想いから2024年に誕生。
特許を取得した関節が動く美しい可動式ボディ「ネオリカボディ」の採用により、自然で表現力豊かなポージングが可能となり、 ”リカ活” においての「撮影」のニーズにも応えられる仕様だ。
様々なアパレルブランドやキャラクターとのコラボレーション、バリエーション豊かなヘアメイク、バッグやヒールなどのディテールにこだわった小物、おしゃれなデザインのパッケージなど、隅々までこだわりを詰め込んだ商品が展開されている。
そんな「フォトジェニックリカ」シリーズより新登場する「フォトジェニックリカ キキ＆ララ 50th アニバーサリースタイル」は、キキ＆ララ50周年のお祝いを全身で表現した大人も楽しめるシリーズ「フォトジェニックリカ」のコラボレーションドール。
キキ＆ララの ”ゆめかわいい” 世界観をパステルカラーのブルーやピンクを基調に、ドレスやイヤリングに星のモチーフをちりばめて表現している。
ヘアカラーはキキ＆ララをイメージしたブルー、ピンク、パープルの3色のミックス、ハーフアップの三つ編みアレンジでバックスタイルも印象的に仕上げられている。
小物はキキ＆ララの50周年のオリジナルロゴがプリントされたバルーンやピンクのグリッターの王冠型ヘッドドレスのほか、襟と裾部分にエコファーをあしらった ”ゆめいろカラー” のケープが付属し、ケープスタイルのコーディネートもできる。
ドレスや小物はもちろん、全面箔押しのパッケージなど、細部にわたりこだわりを詰め込んだ、キキ＆ララ50周年を記念する豪華な仕様にどうぞご注目を♪
ちなみに、キキ＆ララとリカちゃんは1980年代からの長きにわたるお付き合いになるとのこと。
1980年代には、キキ＆ララをはじめとしたサンリオのキャラクターがそろったリカちゃんサイズのサンリオショップや、 ”サンリオメイト” シリーズとして、キキ＆ララなどのキャラクターがデザインされたドールやドレス、40周年・45周年にもアニバーサリーを祝うコラボレーションドールがリリースされていた。
長い付き合いの2キャラクターの展開するスペシャルアニバーサリーコラボをお見逃しなく！
（C）ＴＯＭＹ
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L656484
