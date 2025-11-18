【劇場版 転スラ】物語のカギを握る人物・ゾドン役の声優が堂本光一に決定！
2026年2月27日（金）に全国公開となる『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』。物語の重要なカギを握る劇場版オリジナルキャラの声優として堂本光一、大西沙織、遊佐浩二が決定。また、本予告＆キービジュアル第2弾＆主題歌情報が公開された。
スライムに転生した元サラリーマン、リムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称『転スラ』。
WEB小説投稿サイト「小説家になろう」で連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、シリーズ累計発行部数は5600万部を突破。
TVアニメシリーズは第4期の制作も決定し、世界中で『転スラ』旋風の勢いは止まらない。
このたび、物語の舞台となる海底の国【カイエン国】の大臣で、やがてリムルと仲間たちと関わっていく重要人物・ゾドン役に堂本光一が決定。音楽活動やミュージカル、さらに後輩の育成や舞台演出など多岐にわたるキャリアを持ち、日本のエンターテインメントを牽引する唯一無二の存在である堂本が、アニメーションの声優を務めるのは、TVアニメ『獣王星』（2006）以来となり、劇場版アニメーションは初挑戦となった。
堂本は「今まで演じたことのないような ”ゾドン” という役柄をやらせていただけたことを、うれしく感じています。アフレコもすごく楽しませていただきました。ファンの方も多い『転スラ』に参加することができて、大変光栄に思っています。」とコメント。海底の国の大臣という威厳のある存在として、劇場版最新作に新たな魅力をもたらすゾドンが、リムルたちとどう関わっていくのか、期待せずにはいられない。
さらに、【カイエン国】で水竜に祈りを捧げる巫女・ユラ役は、『ウマ娘 プリティダービー』のメジロマックイーン役や『冴えない彼女の育てかた』の澤村・スペンサー・英梨々役など様々な作品に出演する注目の声優・大西沙織に決定。「『転スラ』という長く愛されている作品に、劇場版で参加させて頂けてとても嬉しいです！！」と劇場版出演への喜びをコメント。
そして、【カイエン国】の宰相・ジース役は、アニメ作品はもちろん、キリアン・マーフィーの日本語吹替やナレーションなどマルチな才能を発揮する声優・遊佐浩二に決定。「この劇場版でどのような事件に巻き込まれてしまうのか ぜひ見届けていただければと思います。」とコメントしている。
また、覚醒した水竜と共にキャラクターが一堂に会したキービジュアル第2弾と、本予告が公開された。
キービジュアル第2弾では、長き眠りから覚醒し光りを放つ水竜と、祈りを捧げるかのように佇むユラを中心に、リムル、ベニマル、シュナ、シオン、ソウエイ、ゴブタ、ヒナタ、ルミナス、そして不適な笑みを浮かべるジース、鋭い眼差しを向けるゾドンらが勢ぞろいし、劇中での躍動を期待させる。
さらに本予告では、何者かに狙われた海底の国【カイエン国】で巻き起こる陰謀に立ち向かうため、リムル一行が海へと進んでいく様子が描かれる。襲い来る敵から国を守るため、眠れる水竜を目覚めさせればよいと言い放つ宰相のジースと、水竜の復活を宣言するゾドン。 ”水竜の力は闘うためではなく、国の皆を守るための力” だと信じるユラは、一族に伝わる祈りを届ける ”竜の笛” を手に、リムル達と力を合わせ、やがて強大な敵と対峙する。そしてついに眠りから覚め、覚醒した水竜。果たして【カイエン国】はどうなってしまうのか――。
主題歌はアーティストデビュー11年目を迎えた注目のアーティストTRUEの『ユートピア』に決定した。
代表曲のひとつでもあるTVアニメ『ヴァイオレット・エヴァガーデン』の『Sincerely』が総再生回数約4000万回を達成し、今年の1月にはデビュー10周年の集大成を飾る「TRUE 10th Anniversary Live Sound! Final 〜集大成〜」を開催。5月からはアーティストデビュー11年目の幕開けとなる「TRUE Live Tour PLAY! Vol.1-ReCode-」を国内3都市・国外5都市で開催。さらに、全世界で注目を浴び海外のアニメイベントステージでも活躍するTRUEの伸びやかで透明感のある歌声が、作品の世界観を更に際立たせる役割を担っている。転スラとTRUEのタッグは、TVアニメ1期第1クールED主題歌『Another colony』に始まり本作で6曲目となり、「『ユートピア』が物語とどう響きあうか、映画館で感じていただけたら嬉しいです。」とコメントしている。
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』は2026年2月27日（金）全国公開。お楽しみに。
（C）川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会
