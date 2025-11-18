「善意で言ったつもりが悪意として受け取られてしまった」「説明を真逆に解釈されてしまった」など、自分の言ったことが誤解され、上手く伝わらなかった経験はありませんか。「誤解を解くこと以上に大切なのは、『相手にどう伝わるか』を事前に考えることではないでしょうか」と語るのは、認知心理学を専門とする、三宮真智子大阪大学・鳴門教育大学名誉教授です。そこで今回は、先生の著書『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか〜意図を正しく伝えるためのメタ認知』から一部を抜粋し、自分の意図を正しく伝えるコミュニケーションの方法をご紹介します。

【書影】認知心理学の第一人者が教える、賢い伝え方。三宮真智子『なぜ、あなたの話し方は誤解されるのか〜意図を正しく伝えるためのメタ認知』

「大丈夫」「ヤバい」は、どちらの意味か――多義的表現の誤解

大阪には、名物のたこ焼きを売るお店が、あちこちにあります。

たこ焼き屋の店員さんから、「マヨネーズ、おつけしますか？」と聞かれたあなたが、思わず「大丈夫です」と答えた時、店員さんはたこ焼きにマヨネーズをつけるでしょうか？ それともつけないでしょうか？

このような場合、「大丈夫です」は、「つけても大丈夫です」「つけなくても大丈夫です」のどちらの意味にも解釈されます。

たこ焼き屋の店員さんが、「お客さんは、きっとマヨネーズをつけてほしいだろう」と考えていれば、「つけても大丈夫」と受け取るでしょう。

しかし、「つけてほしくないだろう」と考えていれば、「つけなくても大丈夫」と解釈する可能性が高くなります。

通常は、つけてほしければ首を縦に振り、つけてほしくなければ首や手を横に振るといった動作をすることが多いので、それが手がかりになります。

でも、店員さんはたこ焼きをひっくり返すのに忙しくて、お客さんの動作まで見る余裕がないかもしれません。

このように、飲食店の店員さんからの問いかけにお客さん側が答える際には、「大丈夫です」「いいです」といった言葉がよく用いられますから、誤解も多くなります。

誤解を防ぐためには、「マヨネーズをつけますか？ つけませんか？」などと、わかりやすい質問をするとよいでしょうし、答える側も、「つけてください」「つけないでください」など、はっきりと答えることで意思表示が明確になるでしょう。

本来ネガティブな意味だった言葉が…

他にも、紛らわしい言葉として「ヤバい」があります。

あなたが上司のお宅に招かれて、手料理など振る舞われた際に、「ヤバいっすね、この味！」と言ったらどうでしょう？

もちろん、あなたはほめ言葉として「すごく美味しいです！」と伝えたかったはずです。

でも、上司ご夫妻がたまたま、そうした言葉の使い方に不慣れであった場合、どう受け取られるでしょうか？

実は、「ヤバい」という言葉は、「危険だ」「不都合だ」というのが本来の意味でした。それがいつの間にか、「すばらしい」といったポジティブな意味合いで用いられるようにもなったのです。

しかしながら、若い世代であっても、この言葉がネガティブな意味で使われることもあり、実に紛らわしい表現だと言えます。

上司世代に通用しにくい若者言葉

若者言葉が上司世代に通用しにくい例としては、他にも「ありよりのあり」「なしよりのあり」「ありよりのなし」「なしよりのなし」といったものがあります。ご存じの方もいらっしゃるでしょうが、念のために説明しておきましょう。

たとえば、「前に没になっていた企画、復活の可能性はあるかな？」と上司から尋ねられた場合、次の4パターンの返答があり得ます。



慣れていないと頭がこんがらがりそうなので、一応「訳」をつけておきます。

「ありよりのありですね」（訳：可能性は非常に高いです）

「なしよりのありですね」（訳：可能性は低いですが、あり得ます）

「ありよりのなしですね」（訳：可能性はないとは言えないけど、低いです）

「なしよりのなしですね」（訳：可能性は、ほぼゼロです）

よく考えると意味は取れるようにも思いますが、上司はかなり混乱し、「わけのわからないことを言わないでくれ！」と、心の中で叫びたくなるかもしれません。

若手のみなさん、ビジネスシーンでは、この表現を使わないようにしましょう。

世代を超えて誤解されやすい言葉

コミュニケーションの世代間ギャップは、しばしば問題になることですが、世代を超えて誤解されやすい言葉もあります。

たとえば、「気の置けない」という言葉。これは元来、「気を遣わなくてもよい」「打ち解けた」というポジティブな表現でした。「気の置けない友人」「気の置けない間柄」といった具合に、よい意味で使われていました。

ところが、いつの間にか、「気をつけなければならない」「油断できない」といったネガティブな意味合いに受け取られるようになってきたのです。

残念なことに、今では多くの人が、よくない意味に誤解するようになりました。したがって、この言葉は、使わない方が無難でしょう。

