友達に「夫の年収」を聞かれたらどうする？ママたちの切り返し術【ママリ】
「友達に夫の収入を聞かれて困っています」
友達に夫の収入を聞かれて困っています。高い金額を言うとマウントを取られるので、モヤモヤします。お金の話は避けたいけど、どう答えればいいか悩んでいます。
友達に夫の年収やボーナスを聞かれた時正直に言ってますか？
たまに聞かれるのですが、「大体～万くらいかな？」とざっくり言ってますが基本うちはこれくらいと多い金額を言われます😅別に業種も違うし、友達の旦那さんは国家資格があるので高いよね～と思うくらいなのですが何度もマウント？を取られるとモヤモヤします。それってすごいのは旦那さんであってあなたじゃないよね？という気持ちになってしまうというか､､､
「今年は貯金も頑張ったんだ～」と軽い気持ちで言うと「何万貯まった？」と聞かれるし、友達とお金の話はするものじゃないですね💦
その子は扶養内パートで私は正社員の頃だったので世帯年収は割とあるもん！と自分の中で解決してました😂
次もし聞かれたらなんて答えよう､､､
みなさんならどう答えますか？
出典：
qa.mamari.jp
友達から夫の収入やボーナスについてたびたび聞かれ、どう答えればよいか悩んでいる投稿者さん。正直に伝えると「うちはもっとある」と返され、マウントを取られたような気持ちになり、ざっくり答えても同じようなやり取りになってしまうそうです。
自分としては「収入は比べるものではない」と思いつつも、繰り返されるとモヤモヤしてしまうのは当然かもしれませんよね。さらに「貯金を頑張った」と言えば金額まで聞かれてしまい、お金の話題自体を避けたくなる気持ちも伝わってきます。友人との関係は続けたいけれど、毎回どう切り返すか悩んでしまう。同じように聞かれたとき、皆さんならどんなふうに答えるのでしょうか。
ママたちから寄せられた回答
ここからは、質問に対して寄せられた声をピックアップしてご紹介します。
正直に知らないと答える
聞かれることがあるのにびっくりしてます（笑）
私はいくら稼いでるか知らないので、正直に知らんっていうと思います😂
出典：
qa.mamari.jp
「知らない」と答えることで、深入りを避けられますね。収入に執着していないスタンスを示すことで、相手もそれ以上突っ込めなくなりそうです。
家計は夫に任せていると伝える
言わないです😂
大体はわかりますが、
自営だからどれだけ稼いでるかわかんないんだよね～とはぐらかしてます😮💨
それか旦那が家計のやりくりしてるから私お金のことはノータッチなんだよね！って言います(❁´ω`❁)
出典：
qa.mamari.jp
「夫まかせ」という理由を出すと自然に聞こえ、角が立ちにくい返答ですね。お金のことに詳しくない立場を装うことで、会話をスムーズに終わらせることができそうです。
自分からは話さず、少なく伝える
言わないです☺️
かなり低く言っています。
バカにされたりマウントされても結構平気です。
こちらからお金の話は一切しないです。貯金の話も親の援助も無い無い言ってます。
本当はありますが😂
本当じゃないので、「あ、こんなことでしか去勢はれないのか」と思いますし、自分の自慢ならまだしも、「それ他人のふんどし。笑」
と思って可哀想だなぁと思いながら聞き流しています。
出典：
qa.mamari.jp
真剣に答えず切り返すのも一つの方法。あえて低く伝えることで、今後はお金の話をされにくい雰囲気が作れそうです。
「話したくないことは話さなくていい」のスタンスを持つ
お金に関する質問は、答える側にとってデリケートでストレスを感じやすいもの。ママたちの回答を見ると、「知らない」「夫まかせ」「少なめに話してかわす」といった切り返しがあがりました。
自分に合ったスタンスを見つけて、あらかじめ返答パターンを用意しておくと安心ですね。「話したくないことは話さなくてもいい」という意識を持つだけで、心がぐっと楽になりそうです。
記事作成: morina
（配信元: ママリ）