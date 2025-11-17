切るだけで即今っぽ！【40・50代】が挑戦しやすい♡「レイヤーボブ」

年齢を重ねて髪型選びに悩むことが多くなる40・50代。レイヤーカットを入れることで、動きと軽やかさを引き出した「レイヤーボブ」は、そんな大人世代にぴったりなヘアスタイルと言えそうです。切るだけで旬な雰囲気になり、忙しい毎日でも手軽におしゃれを楽しめるのが嬉しいポイント。今回は、40・50代が挑戦しやすいレイヤーボブをピックアップします。

レイヤーボブならクセを活かせる

ナチュラルな毛流れがおしゃれなレイヤーボブ。レイヤーを入れることで毛先に動きが生まれ、ニュアンス感のある仕上がりになっています。ヘアスタイリストの@ema_nishibuさんによると、「少しクセがあっても、レイヤーボブならクセを生かせます！」とのこと。毎朝のスタイリングもラクになりそうです。

ハイライト × レイヤーボブで若見え

こちらは、ハイライトの陰影によってヘアスタイルの立体感や軽やかさが際立ったレイヤーボブ。白髪を自然にぼかせるハイライトは、40・50代の大人女性にもぴったりです。顔まわりが明るく見えるので、より若々しい印象を与えられるかも。

控えめレイヤーの外ハネボブ

さりげないレイヤーでパツっと感を残したレイヤーボブ。毛先の外ハネがアクティブな雰囲気を演出してくれそうです。@ema_nishibuさんは、「大人っぽくなりすぎたくない方は、外ハネボブに表面だけほんのりレイヤーを入れるのがオススメです」とコメントしています。

抜け感のあるラフな仕上がり

こちらは、ヘアスタイリストの@urano_kazuyukiさんが、「ボブにレイヤーをプラスして束感と軽さを演出」とコメントしているレイヤーボブ。束感のあるラフなスタイリングがおしゃれです。ハイライトを入れることで陰影が際立ち、立体感のあるヘアスタイルに仕上がっています。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ema_nishibu様、@shoki______hair様、@urano_kazuyuki様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri