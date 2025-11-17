コーディファイ社が紹介、異能ぶりが際立つ達成回数

また1つ、歴史の枠を超える記録が刻まれた。ドジャースの大谷翔平投手は、今季43本塁打、20盗塁、7三塁打以上をマーク。この3部門をすべて高水準で揃える離れ業は、メジャー150年の歴史でもほとんど例がない。米データ会社「コーディファイ・ベースボール」は、1955年のウィリー・メイズ以来、大谷だけが4度達成している事実を紹介した。

この驚異的なスタッツについて、同社は公式X（旧ツイッター）で「43本塁打、20盗塁、7三塁打以上を記録したのは、ウィリー・メイズ（1955年）、ショウヘイ・オオタニ（2021年、2023年、2024年、2025年）」と列挙。レジェンドと肩を並べるだけでなく、達成回数でも大谷が圧倒している。

43本塁打、20盗塁、7三塁打という基準は、パワー、スピード、機動力のすべてが揃っていなければ達成できない指標だ。いずれもシーズン終盤時点での記録であり、数字の上積みがある可能性もある。これを複数回、しかも短期間で実現するのは極めて異例といえる。

大谷は2021年に初めてこの記録を達成。以降、2023年、2024年、そして2025年と、わずか5年で4度も記録し、歴代でも稀有な達成であることを示した。（Full-Count編集部）