¡Ö¤³¤ó¤Ê¶Ê¤¬À¤³¦¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡×Æ£°æÉ÷¤¬¾®6¤Ç¡Ö¤Ê¤±¤Ê¤·¡×¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Ç½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD¤Ï¡Ä
¡¡²Î¼ê¤ÎÆ£°æÉ÷¡Ê28¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖEIGHT-JAM¡×¡ÊÆüÍË¸å11¡¦15¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÌ¤¸ø³«¡×ÆÃ½¸¤Ç¡¢²áµî¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ÎÌ¤¸ø³«±ÇÁü¤òÊüÁ÷¡£Æ£°æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ç½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿CD¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¬Ìµ¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇã¤Ã¤¿¡×¤È¥°¥¦¥§¥ó¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖThe Sweet Escape¡×¤ò½é¤á¤ÆÇã¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥¦¥§¥ó¡¦¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥Î¡¼¡¦¥À¥¦¥È¡×¤Î½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤âÄ¹Ç¯»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤Î¿ÆÆü²È¤Ç¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï100Ëü¥É¥ë¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æ£°æ¤Ï¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·ë¹½¡¢1¶ÊÌÜ¤Ç¾×·â¼õ¤±¤Æ¡Ä¡È¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ó¤Ê¶Ê¤¬À¤³¦¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡É¤Ã¤Æ»×¤ï¤µ¤ì¤¿¡×¤È¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖWind It Up¡×(Ë®Âê¤Ï¥°¥¦¥§¥ó°¹¤µ¤ó¤Î¤Í¤¸´¬¤¹Ô¿Ê¶Ê)¤òÊ¹¤¤¤Æ¾×·â¤À¤Ã¤¿¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Çã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¾®6¤È¤«¡£¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¡£¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¡Ä¡×¤È¾®³Ø6Ç¯»þ¤Ë¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£