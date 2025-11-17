【6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ】 11月21日 発売予定 価格：38,500円 【半袖グラフィック Tシャツ】 11月21日 発売予定 価格：11,000円 【長袖 グラフィックTシャツ】 11月21日 発売予定 価格：14,300円

ティンバーランドは、セガの「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」シリーズとコラボした新商品第2弾を11月21日に発売する。価格は半袖のTシャツが11,000円より。販売店舗はTimberland直営店 渋谷PARCO店およびTimberland直営店 博多キャナルシティ店。

コラボ第2弾として「ソニック」シリーズに登場するキャラクター「シャドウ・ザ・ヘッジホッグ」のデザインを取り入れたアイテムが数量限定で発売される。ブーツは、特別仕様のシャドウをヒール横とハングタグに刻印し、シューレースはシャドウを彷彿とさせるレッドにアップデートした商品で、世界30足限定での販売を予定。

一方の長袖と半袖のTシャツはワンポイントやプリントでシャドウがデザインされている。こちらは各色50枚限定での販売となる。また、商品を購入すると非売品のオリジナルステッカーもプレゼントされる。

【Timberland x シャドウ・ザ・ヘッジホッグ】ユニセックス 6インチ プレミアム ウォータープルーフ ブーツ

Timberland x シャドウ・ザ・ヘッジホッグ】ユニセックス 半袖グラフィック Tシャツ

Timberland x シャドウ・ザ・ヘッジホッグ】ユニセックス 長袖 グラフィックTシャツ

コラボビジュアル

(C)SEGA