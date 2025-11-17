2020年3月からBOSSのブランドアンバサダーに就任

さすがの着こなしだった。ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）に自身4度目のMVPを満票で受賞した。米番組「MLBネットワーク」には真美子夫人、デコピンとともに登場。さらりと着用していた“私服”に日米ファンも注目している。

全米野球記者協会（BBWAA）による主要アワードは米番組「MLBネットワーク」にて発表されるのが恒例。大谷は昨年に続き、真美子夫人と愛犬デコピンとともに登場した。話題を呼んだのが“お揃い”コーデだ。大谷はブラウンの長袖セーターを着用した。真美子夫人もブラウンの服を身に着けており、デコピンと似た色みで統一されている。

大谷のMVP受賞後には各スポンサー企業が祝福のコメントを送った。2020年3月からブランドアンバサダーを務めている「BOSS」も公式インスタグラムで英語と日本語を交え、「非の打ち所がない。歴史が作られ、記録が打ち破られ、伝説が刻まれた。ショウヘイ・オオタニの偉大さは、言葉を必要としない」とし、同じブラウンの服をまとった大谷の特別映像を公開している。

BOSSによると、今回大谷が着用していた服装は「BOSSメンズウェアの中でもラグジュアリーラインに属するアイテムで構成されており、タイムレスかつ洗練された装いを演出している」。ブラウンのセーターは2025年秋冬コレクションに発表された新作で、公式HPによると、10万1200円（税込み）。パンツとスニーカーも同社製品となっている。

晴れの舞台でスポンサー企業の製品を完璧に着こなしたことにファンも注目。「本物のボスだ」「レジェンド」「クール」と米ファンも悶絶した他、「BOSSの新作ニットきっと売れてるんだろなぁ」「徹底してスポンサーを着るなぁ」「着こなすのさすが」と熱視線が送られていた。

米スポーツ経済メディア米大手経済誌「フォーブス」によると、大谷の今季副収入は破格の1億ドル（約154億円）に及ぶと言われ、納得の球界トップ。公の場でスポンサー商品をしっかり“宣伝”し、その影響力は計り知れない。（Full-Count編集部）